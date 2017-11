RIFORMA PENSIONI 2017/ Damiano chiede uno sforzo al Governo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 20 novembre. Cesare Damiano chiede uno sforzo al Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

20 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Cesare Damiano (Lapresse)

DAMIANO CHIEDE UNO SFORZO AL GOVERNO

Cesare Damiano non nasconde che nel confronto di sabato tra Governo e sindacati “un altro passo avanti è stato compiuto, ma occorre uno sforzo ulteriore”. Secondo l’ex ministro del Lavoro, infatti, sono emerse “alcune positive novità, anche se non ancora risolutive”. In particolare, ritiene importante che l’esenzione dall’innalzamento dei requisiti pensionistici per le 15 categorie di lavori gravosi riguardi anche le pensioni di anzianità, “perché fin qui si è parlato quasi esclusivamente del passaggio dai 66 anni e 7 mesi ai 67, ma si è ‘dimenticato’ che aumenteranno di 5 mesi anche i contributi necessari per andare in pensione di anzianità (da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne)”.

Positiva anche l’idea di istituire un fondo in cui far confluire i risparmi di spesa per prorogare l’Ape social. “Anche questo argomento non è da sottovalutare, soprattutto se si dovesse aprire la possibilità di rendere strutturale e non più soltanto sperimentale (fino al 2018) l’anticipo pensionistico. In questo modo, i 63 anni potrebbero diventare la nuova età di riferimento (volontaria) per chi svolge i lavori gravosi e per le nuove generazioni con le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo”, ha detto Damiano. Secondo il quale l’esecutivo dovrebbe ora proporre un intervento per i giovani: “Suggeriamo di rivedere al ribasso la regola che costringerà i giovani (parliamo delle pensioni che decorreranno dopo il 2030) che sceglieranno di andare in pensione a 63 anni, ad avere un assegno previdenziale almeno 2,8 volte il minimo pensionistico. Un traguardo difficile da raggiungere per chi svolge un lavoro discontinuo: abbassiamo l’asticella”.

SALVINI IN PIAZZA CON LA CGIL?

Sembra profilarsi all’orizzonte un evento alquanto bizzarro: Lega Nord e Cgil insieme in piazza contro la riforma pensioni Fornero e contro i mancati interventi del Governo Renzi-Gentiloni. Quanto detto da Salvini in questi giorni conferma l’intento di andare subito in piazza contro “l’origine di tutti i mali” come ha più volte descritto la riforma dell’ex ministro Fornero, il leader leghista. «Proposte truffa sulle pensioni. Invece di cambiare la legge Fornero il governo Pd alza ancora l'età per andare in pensione. La Lega è pronta a scendere in piazza e se l'obiettivo comune è la giustizia sociale, nessun problema a manifestare insieme alla Cgil», ha detto Salvini dopo la frattura interna ai sindacati tra Cisl e Cgil. Leghisti e sindacati di sinistra insieme contro una riforma: chi lo avrebbe mai detto eppure, la gestione delle pensioni, sta portando nuovi scontri e nuove “alleanze” che potrebbe sconvolgere il prossimo panorama delicato del futuro governo che verrà in Primavera. (agg. di Niccolò Magnani)

BERLUSCONI, “PENSIONI MINIME A 1000 EURO DOPO LE ELEZIONI (VINTE)”

In un videomessaggio mandato a Federanziani, torna a parlare Silvio Berlusconi sul tema delle pensioni nei giorni cruciali con il governo attaccato dalla Cgil e da altre sigle per non riuscire a trovare un accordo unico sulla riforma necessaria: «E' inaccettabile che tanti anziani non abbiano i soldi per curarsi, bisogna aumentare le pensioni minime ad almeno mille euro al mese per tredici mensilità», spiega il leader di Forza Italia che inizia il “lancio” per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni. «Se vinciamo noi quello delle pensioni è il primo provvedimento dell’agenda di governo», spiega sempre Berlusconi rilanciando il tema degli anziani e della terza età: «Io ho promosso alcuni studi universitari al San Raffaele e secondo i ricercatori l'obiettivo a portata di mano è quello di accrescere la prospettiva di vita fino a 125 anni. Tutto questo è positivo, apre prospettive affascinanti ma anche diversi problemi perché le persone devono poter invecchiare in salute e anche in sicurezza economica. Invece nel 2016 tre milioni di anziani hanno dovuto rinunciare alle cure perché troppo costose», conclude nel messaggio il leader forzista. (agg. di Niccolò Magnani)

