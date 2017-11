RIFORMA PENSIONI 2017/ Leonardi spiega gli sforzi del Governo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 21 novembre. Marco Leonardi spiega gli sforzi del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

21 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Giuliano Poletti (Lapresse)

LE PAROLE DI MARCO LEONARDI

Oggi è in programma un nuovo incontro tra Governo e sindacati sulle pensioni. E come noto si potrebbe arrivare a una spaccatura tra Cgil, Cisl e Uil. Marco Leonardi cerca intanto di evidenziare il lavoro compiuto dall’esecutivo. “Il Governo pensa di fare la cosa giusta, che nessuno ha fatto prima: esentare dallo scatto dell’età pensionabile 15 categorie di lavoratori che svolgono attività gravose. Non solo: ci siamo impegnati su altri due fronti dove non si erano impegnati i governi precedenti: la revisione del meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita e la costituzione di un fondo per recuperare i risparmi dell’Ape, renderla più fruibile nel 2018 e creare le condizioni per una possibile proroga della stessa nel 2019”. Il consigliere economico di palazzo Chigi, che ha seguito da vicino il dossier sulle pensioni, ritiene anche che la Cgil “non possa non riconoscere che quanto sta facendo il governo va nella direzione giusta, rispettando la priorità indicata nell’accordo del settembre 2016”.

Dalle pagine del Corriere della Sera Leonardi spiega anche che la discussione potrà continuare fino a fine legislatura, con degli aggiustamenti, “ma sarebbe sbagliato illudersi su grossi cambiamenti sia sulla platea dei lavoratori esentati dallo scatto dei requisiti, sia sulle risorse”. In questo senso evidenzia che i lavoratori che alla fine sarebbero esentati dall’aumento dei requisiti pensionistici sarebbero circa 20.000. Infine, ricorda che l’anno scorso c’è stato un importante impegno sulle pensioni, “ma non si può pensare di esaurire la fase 2 in un anno”.

LAVORO USURANTE, L'INIZIATIVA DI CONFINTESA TA

Mentre si discute di allargare la platea dei lavori gravosi che hanno accesso all’Ape, Confintesa Trasporto Aereo ha deciso di promuovere un’iniziativa volta a far riconoscere il lavoro usurante svolto in ambito aeroportuale. "Per arrivare a una soluzione efficace, Confintesa TA metterà a disposizione dei lavoratori un team di esperti che individueranno, in una prima fase, tutte le figure professionali che rientrano nelle casistiche del lavoro usurante, per poi elaborare una documentazione dettagliata da consegnare agli enti preposti”, ha spiegato il Segretario generale, Tommasino Torzi. Inoltre, come spiega il sindacalista secondo quanto riportato da Italpress, c’è l’intenzione di promuovere “una petizione per i lavoratori aeroportuali con l'obiettivo di raggiungere un numero importante di adesioni. L'auspicio è quello di stimolare la parte politica a presentare una proposta di legge in difesa dei lavoratori aeroportuali”.

BOCCIA: DAL GOVERNO UNA PROPOSTA SERIA

Francesco Boccia promuove le proposte presentate dal Governo ai sindacati in tema di pensioni. “Indicare le categorie lavorative a cui si applicherebbe lo stop all'aumento a 67 anni dell'età pensionabile e ipotizzare una revisione dei meccanismi di aumento automatico, attraverso un'analisi affidata a Istat è una proposta seria”, ha detto il Presidente della commissione Bilancio della Camera, che ha anche evidenziato come “si debba far di tutto per aiutare lo sforzo del governo e degli stessi sindacati. Il premier Gentiloni sta facendo tutto il possibile, non è questo il momento dello scontro a prescindere ma è necessario lavorare insieme e venirsi incontro nell'interesse esclusivo dei lavoratori”. Vedremo se tutti i sindacati accetteranno le proposte dell’esecutivo o se invece ci sarà chi le respingerà.

