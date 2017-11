Contratti statali/ Oggi nuovo tavolo all’Aran per il rinnovo del contratto Scuola (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 22 novembre 2017: oggi nuovo tavolo Aran-sindacati per il rinnovo del contratto pubblico nel mondo scuola. Temi e linee guida

22 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, le richieste dei sindacati (LaPresse)

Si tiene oggi il nuovo tavolo all’Aran sul rinnovo dei contratti statali per il settore della Pubblica Amministrazione legata al mondo scolastico: come spiega la nota di Flc Cgil, al nuovo vertice forse decisivo per capire le sorti degli aumenti stipendiali in busta paga da gennaio 2018, si dovrà parlare di molte vicende in sospeso. «Sul tavolo delle trattative le vicende legate al personale Ata, compresa la clausola che noi di Flc Cgil ci siamo sempre battuti, ovvero la dicitura “fino all’avente diritto” sui contratti a termine». Il Mef ha di recente annunciato come sia al momento impossibile procedere con la conferma dei contratti per i supplenti e anche su questo punto si assisterà ad un probabile scontro tra le sigle sindacali e il Governo, rappresentato proprio dall’Aran. L’incontro è previsto alle ore 10 con i sindacati che promettono battaglia per ottenere cifre migliori sugli aumenti (ma Padoan ha già escluso ogni possibilità di rivedere per ora i conti della Manovra): «è una questione di dignità del lavoro di circa 200mila colleghe e colleghi che ogni giorno si impegnano per far funzionare le istituzioni scolastiche, a beneficio della collettività», scrive ancora la nota Cgil.

LINEE GUIDA CCNL PER LA SCUOLA

L’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto scuola è stato presentato dall’Aran negli scorsi giorni e le discussioni previste oggi dovranno per forza partire dalle prossime nuove linee guida del CCNL, indicate proprio all’interno dello sforzo prodotto da Ministero Pa e Aran. In particolare, la scuola dovrà avere una contrattazione integrativa nazionale con cadenza triennale e potrà in questo modo riguardare la disciplina dei trasferimenti del personale, i passaggi di ruolo e le relative utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Come anticipa la Tecnica della Scuola, nelle linee guida verrà dato maggiore risalto alla «contrattazione di istituto, che andrà “valorizzata”, in particolare, per quanto riguarda i criteri per l’impiego delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, anche se è esplicitamente inteso che sarà necessario garantire “l’adeguato” finanziamento delle attività di recupero degli studenti».

