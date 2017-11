RIFORMA PENSIONI 2017/ La Cgil Toscana chiede lo sciopero generale (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 22 novembre. La Cgil Toscana chiede lo sciopero generale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

22 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Lapresse

CGIL TOSCANA CHIEDE SCIOPERO GENERALE

La Cgil ha scelto la strada della mobilitazione contro le proposte del Governo in tema di pensioni. È stata la stessa Susanna Camusso ad annunciarlo al termine del confronto. Il sindacato di corso d’Italia a quanto pare non sarà però da solo. Paolo Capone ha infatti fatto sapere che “l’Ugl è pronta alla mobilitazione in piazza come la Cgil”. Per il sindacalista, infatti, “l’obiettivo di questa seconda fase di incontro con i sindacati doveva essere quello di rivedere la precarietà del sistema previdenziale italiano, invece di perseverare in un limbo che mette in pericolo e non tutela i giovani, i lavoratori e i pensionati”. Dunque, “il governo può e deve fare di più”. Ma all’interno della Cgil c’è chi è convinto che non basti una mobilitazione qualunque, ma occorra lo sciopero generale.

“La Cgil Toscana, già impegnata per la riuscita delle manifestazioni del 2 dicembre, chiede che fin da ora venga proclamato lo sciopero generale a sostegno della vertenza previdenziale, molto sentita da lavoratori e lavoratrici, e per pretendere una maggiore attenzione del Governo sui temi del lavoro”, ha detto con una nota Dalida Angelini, Segretaria generale della Cgil Toscana. A suo modo di vedere, infatti, “il Governo al tavolo del confronto ha avanzato proposte insufficienti a rispettare gli impegni che aveva già sottoscritto con le organizzazioni sindacali, e questo è inaccettabile. Non ci sono risposte adeguate sulla pensione dei giovani, sulle donne, sull'aspettativa di vita”. Angelini ha comunque evidenziato che “in tanti dalla Toscana andranno a Roma” il 2 dicembre.

MOBILITAZIONE CGIL IL 2 DICEMBRE

È durato poco il confronto tra Governo e sindacati sulle pensioni. L’esecutivo ha presentato un nuovo documento, in cui ha menzionato interventi per i giovani e le donne, in modo da venire incontro alle richieste della controparte. Il Premier Gentiloni ha anche spiegato che il pacchetto verrà inserito nella Legge di bilancio con un apposito emendamento del Governo. È stata inoltre proposta l’istituzione di una commissione tecnica di studio con il compito di stilare un elenco di lavori gravosi su basi scientifiche, con un mandato da chiudere entro il 30 settembre 2018. Tuttavia ciò non è bastato a evitare il no della Cgil. Susanna Camusso ha infatti ribadito che le proposte del Governo sono insufficienti e mostrano un evidente differenza rispetto agli impegni presi lo scorso anno. Per questo il 2 dicembre il sindacato terrà una prima mobilitazione.

LE PAROLE DI PISAPIA E BRUNETTA

Oggi Governo e sindacati tornano a incontrarsi per discutere di pensioni. Giuliano Pisapia, intervenendo a 6 su Radio 1 ha detto che metterà anche il proprio impegno “affinché questo ultimo incontro possa trovare una soluzione che soddisfi tutti e tenga uniti i sindacati”. Compito non facile viste le dichiarazioni della vigilia di Susanna Camusso. Renato Brunetta, invece, ospite di Coffee Break in onda su La7 ha affrontato diversi temi, tra cui quello della proposta fatta da Silvio Berlusconi di portare le pensioni minima a 1.000 euro. Il Diario del Web riporta queste sue dichiarazioni: “Mentre oggi la sinistra si sta parlando addosso, Berlusconi parla di cose concrete, come aumentare le pensioni minime. I conti io li ho fatti e di solito li faccio bene. Stare dalla parte dei pensionati, come Berlusconi, significa stare dalla parte della gente e non dalla parte delle pippe in politichese, come la sinistra”.

© Riproduzione Riservata.