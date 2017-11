Sciopero oggi / 22 novembre 2017, Roma Tpl e Parma Tep: a rischio linee urbane e periferiche

22 novembre 2017 Silvana Palazzo

Sciopero oggi, 22 novembre 2017 (Foto: LaPresse)

Possibili disagi nella capitale oggi per i pendolari: è stato indetto un nuovo sciopero che riguarda i dipendenti di Roma Tpl. L'agitazione, indetta dal sindacato Fast Confsal, è in programma oggi, mercoledì 22 novembre, e avrà la durata di quattro ore, dalle 20 alle 24. Nella fascia serale della giornata odierna, dunque, il servizio di trasporto periferico della capitale sarà a rischio. Lo sciopero comunque - come ricorda RomaToday - non interesserà la rete del trasporto pubblico gestita dall'atal. L'ultima mobilitazione era stata indetta solo una settimana fa, nell'ambito dello sciopero generale dei sindacati di base. Nei giorni scorsi è poi emersa, per l'ennesima volta, la denuncia da parte di lavoratori e sindacati in merito al ritardo nei pagamenti degli stipendi. Prosegue, invece, in Sicilia lo sciopero indetto Osp Cub Trasporti per il personale della società Cas, in particolare quello addetto all'esazione pedaggi tratte autostradali A18 e A20. La modalità prevede 30 minuti di sciopero per ognuno dei tre turni lavorativi.

SCIOPERO OGGI: DOPO ROMA TPL SI FERMA PARMA TEP

Giornata di sciopero anche a Parma per i lavoratori di Tep SpA: è stato indetto dai sindacati di categoria FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e ORSA per la giornata di oggi, mercoledì 22 novembre. Le modalità sono diverse, ad esempio per quanto riguarda il servizio urbano è previsto uno stop dalle ore 8.30 alle 12.10. Dalle 8.45 alle 12.10 invece lo sciopero del servizio extraurbano e prontobus extraurbano. Inoltre, è previsto lo sciopero del personale impianti fissi nelle ultime quattro ore della giornata lavorativa, fatta salva la presenza del personale indispensabile a garantire la sicurezza del servizio nelle fasce garantite. Le autolinee in esercizio, come riportato da parmapress24, potranno subire annullamenti di corse dalle ore 8,30 alle 12,10. Prosegue invece lo sciopero unitario dei giudici di pace e dei magistrati onorari contro la riforma Orlando. Le associazioni di categoria hanno proclamato una nuova astensione delle udienze civili e penali fino al 25 novembre.

