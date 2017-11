LAVORO E POLITICA/ I "suggerimenti" dell'Ue per i programmi elettorali

A Goteborg è stato firmato il pilastro europeo dei diritti sociali, un documento che può essere utile ai partiti italiani in vista delle elezioni, dice GIANCAMILLO PALMERINI

23 novembre 2017 Giancamillo Palmerini

La Commissione Ue aveva avanzato una proposta relativa alla definizione di un pilastro europeo dei diritti sociali già nell'aprile scorso. Il testo è stato, tuttavia, firmato da tutte le parti al vertice sociale per l'occupazione e la crescita eque che si è tenuto a Göteborg, in Svezia, solamente lo scorso fine settimana. La realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali dovrà essere, infatti, una responsabilità condivisa a tutti i livelli.

Il documento mira a creare nuovi e più efficaci diritti per i cittadini e si basa su 20 principi chiave, strutturati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. Si auspica, ad esempio, che ogni persona abbia diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

Nella stessa sede si sottolinea come ogni persona abbia diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o, comunque, di lavoro autonomo, a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione e di godere dei diritti in materia di protezione sociale e formazione anche durante le inevitabili transizioni professionali.

L'Europa dichiara, inoltre, che i disoccupati hanno diritto a un sostegno personalizzato, continuo e coerente. In particolare, si stabilisce che quelli di lunga durata abbiano diritto a una misura individuale di supporto entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione.

L'Europa ci ricorda, pur promuovendo la graduale transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato, come, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione. Si riconosce poi che i lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. A tal fine dovranno essere garantite retribuzioni minime, fissate in maniera trasparente e prevedibile, adeguate in grado di soddisfare i bisogni del lavoratore e della sua famiglia.

L'Europa sembra, insomma, delineare un piano d'azione per i prossimi anni che potrebbe trasformarsi, facilmente, in un programma elettorale condiviso, e/o condivisibile, per molti partiti politici europei e, perché no, italiani in vista delle prossime elezioni di primavera.

