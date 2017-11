RIFORMA PENSIONI 2017/ Passo avanti dell’Ape, fissato il Taeg (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 23 novembre. Passo avanti per rendere utilizzabile l’Ape. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

23 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Giuliano Poletti (Lapresse)

PASSO AVANTI DELL'APE

Mentre si discute ancora della proposta del Governo in tema di pensioni, è stato fatto un nuovo passo in avanti per l’Ape volontario. Il Sole 24 Ore spiega infatti che è stata firmata la convenzione con Abi e Ania, cui manca ora solo il via libera del Garante dei dati personali. Vincenzo Galasso, economista che ha lavorato all’implementazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, ha spiegato che l’obiettivo è far partire il sistema delle certificazioni delle domande entro dicembre. Il quotidiano di Confindustria riporta alcuni dati interessanti relativi alla convenzione. Per esempio, viene spiegato che il Taeg del prestito che verrà erogato sarà del 2,75% in fase di erogazione e del 2,85% in fase di ammortamento. Tale tasso comprende anche la copertura assicurativa obbligatoria per garantire le banche in caso di premorienza del pensionando/pensionato prima della restituzione dell’intero prestito.

Alla convenzione hanno aderito Unicredit e Intesa Sanpaolo e potrebbe presto aggiungersi anche la firma di Mps. Le assicurazioni coinvolte sono invece Generali, Unipol, Allianz, Poste e Cattolica. Non resta quindi che vedere quanto questo strumento, su cui si era puntato molto lo scorso anno, verrà utilizzato dagli italiani. Il Sole 24 Ore ricorda anche quali saranno i passaggi per avere l’Ape: due mesi per avere la certificazione e la simulazione dell’importo che si percepirà e del rimborso ventennale; dopo la presentazione della domanda la risposta arriverà entro la terza settimana del mese successivo; dopo due mesi arriverà il primo pagamento della prestazione.

GUERINI: PROPOSTE DEL GOVERNO SONO IMPORTANTI

Lorenzo Guerini promuove le proposte del Governo sulle pensioni, evidenziando che “sono importanti, rilevanti e sostenibili. Vanno nella direzione auspicata dal Pd affinché si tenesse conto che non tutti i lavoratori svolgono le stesse mansioni e che quindi l'innalzamento automatico dell'età pensionabile dovesse essere valutata attentamente”. Secondo il coordinatore della segreteria del Partito democratico, “sono stati presi impegni significativi proseguendo l'attenzione dei governi del Pd verso i lavoratori e i pensionati. Il coinvolgimento dei sindacati ha permesso di specificare ulteriormente i possibili interventi”. Secondo quanto riporta Adnkronos, Guerini si è anche detto certo “che nel proseguo del confronto, anche chi oggi non ha espresso un giudizio positivo, saprà apprezzare il lavoro fatto”. Vedremo se realmente sarà così.

AL VIA INCONTRO TRA CGIL E PARTITI

Per Francesco Laforgia, in tema di pensioni “il governo ha rinunciato a dare una risposta strutturale, ovvero a correggere definitivamente le storture della riforma Fornero. Mette una pezza, ma le questioni più importanti restano aperte. Inoltre le coperture sono insufficienti, bisognava prendersi lo spazio per una proposta seria, che bloccasse l'agganciamento dell'età pensionabile alla aspettativa di vita per una platea molto più ampia”. Intervistato da Repubblica, il capogruppo alla Camera di Mdp ha spiegato che sul tema previdenziale “occorre partire dai giovani, dalle donne e dal blocco dell'innalzamento dell'età pensionabile: sono i capisaldi su cui insisteremo e spero che la discussione in Parlamento non sia blindata come avviene ormai su tutto”. A questo proposito la segretaria nazionale della Cgil Tania Scacchetti incontrerà oggi il gruppo parlamentare Misto e quello di Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista del Senato, dando il via così agli incontri del sindacato con i gruppi parlamentari in vista del passaggio parlamentare della Legge di bilancio.

