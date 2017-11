Concorso Dirigenti Scolastici/ Oggi bando in Gazzetta Ufficiale? Miur illustra le novità (ultime notizie)

Concorso Dirigenti Scolastici: oggi bando in Gazzetta Ufficiale per 2425 posti? Miur illustra le novità e le modalità. Le ultime notizie del 24 novembre, gli aggiornamenti

24 novembre 2017 Silvana Palazzo

Concorso Dirigenti Scolastici (Foto: LaPresse)

L'atteso bando di concorso per dirigenti scolastici è stato inviato oggi dal Miur alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Potrebbe dunque comparire sul numero di oggi, venerdì 24 novembre. Le domande per accedere al concorso potranno essere effettuate dal 29 novembre al 29 dicembre attraverso la piattaforma Miur Polis. I posti banditi sono 2.425, di cui 9 destinati al concorso Friuli Venezia Giulia. Corrispondono a quelli vacanti nell'anno scolastico in corso, più quelli che si libereranno in seguito ai pensionamenti del prossimo triennio, detraendo quelli che si possono coprire con le graduatorie esistenti, nonché quelli delle scuole sottodimensionate, che non possono avere un dirigente titolare. Il concorso per dirigenti scolastici permetterà di abbattere il fenomeno delle reggenze fino al 2021, visto che si tratta di un bando nazionale. Quindi si eviteranno graduatorie sguarnite e altre troppo piene.

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI, OGGI BANDO IN GAZZETTA?

Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ha annunciato con soddisfazione il bando di concorso per dirigenti scolastici. “I numeri garantiscono una risposta importante e adeguata a scuole, ragazze e ragazzi e famiglie, garantendo l'abbattimento delle reggenze”. Del resto si tratta di una figura fondamentale nelle scuole per il coordinamento del lavoro e per tenere insieme la comunità scolastica: il dirigente scolastico è un punto di riferimento. “Abbattere il fenomeno delle reggenze significa, dunque, lavorare per la qualità del sistema”, ha aggiunto Fedeli, assicurando che il concorso sarà innovativo dal punto di vista della selezione. “Sarà un corso-concorso, con una fase di tirocinio e accompagnamento successiva alle prove scritte, che è fondamentale per verificare sul campo le capacità gestionali e di organizzazione del lavoro delle candidate e dei candidati”, ha spiegato il ministro dell'Istruzione.

