Contratti statali/ Precari, Ministro Madia: “ultime limature per lo sblocco rinnovo” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 24 novembre 2017: nodo precari, Ministro Madia apre "ultime limature per lo sblocco del rinnovo". Aumento stipendi Pa, ultime news

24 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti Statali, Ministro Madia e trattativa con i sindacati (LaPresse)

L’annuncio dato ieri sera dal Ministro Madia, dopo giorni di silenzio, è di quelli importanti all’interno della maxi partita di rinnovo dei contratti statali: «Ultime limature per la circolare che detterà le linee guida alle amministrazioni pubbliche per l’assunzione dei precari storici, ovvero coloro che hanno maturato tre anni di lavoro degli ultimi otto». Durante la presentazione del libro “L’impresa pubblica in Italia e i sevizi per i cittadini”, il ministro della Pubblica Amministrazione ha annunciato che la circolare sarà pronta per i primi giorni di dicembre, probabilmente, pronta ad aiutare gli enti a stendere i vari piani per le stabilizzazioni che dovranno partire dal gennaio 2018 per coprire tutto il triennio successivo fino al 2020. È una conferma di quanto la stessa Madia aveva sostenuto in Audizione alla Camera, «per raggiungere i requisiti richiesti per l’assunzione, chi ha oggi un contratto a tempo determinato potrà far valere anche i periodi passati con altre tipologie di rapporto di lavoro, come ad esempio la collaborazione». In ballo ci sono circa 50 mila stabilizzazioni: ora si attendono novità anche per il rinnovo di tutti gli stipendi Pa, anche perché su questo le complicazioni sono ben maggiori…

LA PROTESTA DEI SINDACATI

Mentre si sblocca la situazione dei precari “storici”, continuano le proteste dei sindacati sul fronte del rinnovo “generale” per i contratti di tutta la Pubblica Amministrazione. Soprattutto stupisce che ancora non vi siano sostanziali aggiornamenti e novità sul fronte trattative mentre la Manovra sta viaggiando in Parlamento: in attesa di nuove parole del Ministro e o di prossime convocazioni del comparto centrale della Pa, Francesco Sinopoli della Fic-Cgil ha fatto notare che «il dilatarsi dei tempi di confronto temo che finisca per creare preoccupazione e vada a seminare dubbi sulla reale volontà del governo di fare il contratto». In questi giorni ha parlato anche Lena Gissi della Cisl Scuola che prova una “apertura” speranzosa verso il prossimo rinnovo: «mi auguro che la politica rifletta bene sulla necessità di risorse aggiuntive e di ribadire la centralità della contrattazione per il buon funzionamento del sistema».

© Riproduzione Riservata.