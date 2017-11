ORARIO DI LAVORO/ Così la quarta rivoluzione industriale lo cambierà

In Germania si propone il superamento dell'attuale limite quotidiano delle 8 ore di lavoro. Una questione che si incrocia con la quarta rivoluzione industriale. GIUSEPPE SABELLA

24 novembre 2017 Giuseppe Sabella

Come anticipato in questi giorni da Repubblica, in Germania un rapporto del Sachverstaendigenrat - i cosiddetti "cinque saggi" di Angela Merkel - propone il superamento dell'attuale limite quotidiano delle 8 ore di lavoro. La cosa è stata per il momento accolta con molta freddezza dai sindacati, ma c'è da credere che quest'ipotesi entrerà nel vivo della discussione e sarà destinata a cambiare le regole del lavoro in tutta Europa.

Nel rapporto presentato i "cinque saggi" hanno suggerito di cancellare i limiti giornalieri - al momento sono otto ore, massimo dieci, con obbligo di recupero del riposo nel semestre - e lasciare soltanto il tetto settimanale di 48 ore. Si consideri, in questo quadro, che la richiesta ufficiale delle associazioni degli industriali è da tempo quella di un limite settimanale e non più giornaliero; ma i sindacati tedeschi non si fidano: abolire il limite giornaliero significherebbe soltanto legittimare abusi.

La rivoluzione dell'orario di lavoro è questione che si incrocia con quella più ampia della fabbrica intelligente, dell'Industry4.0. La storia tutta è segnata dai cambiamenti dell'industria. Si pensi a cosa ha dato seguito la macchina a vapore nell'800: è nato il sistema di fabbrica e, con esso, il modello Taylorista delle 8 ore. Ma non cambiavano soltanto le regole del lavoro, cambiava la vita delle persone che si spostavano dalla campagna alla città trovando nelle famose tre 8 (8 ore di lavoro, 8 ore di libertà, 8 ore di sonno) un nuovo stile di vita che precedentemente vedeva la massa delle persone alle dipendenze del latifondista senza regola alcuna che ne disciplinasse il rapporto. È proprio il sistema di fabbrica che dà vita alle Trade Unions e, quindi, ai contratti di lavoro.

Oggi, la rivoluzione digitale è già presente all'interno dei luoghi di lavoro e anche nel nostro Paese ci sono imprese che si stanno innovando in un modo interessante; non a caso il nostro made in Italy continua a essere competitivo nel mondo. È chiaro che il digitale, come è stato per la macchina a vapore, stravolgerà non solo l'organizzazione del lavoro ma anche la vita delle persone. E, chi scrive, crede in meglio.

Innanzitutto - e questo non può non essere chiaro ai cugini tedeschi - si andrà nella tendenza di rendere i luoghi di lavoro sempre più "umani": concretamente, le persone non lavoreranno di più; al di là delle ore, il lavoro flessibile - in particolare lo smart working - renderà più conciliabili i tempi di vita e i tempi di lavoro. Le persone lavoreranno meglio e la produttività del lavoro crescerà per questo. La produttività che cresce può significare più salario ma anche più occupazione, questo per diversi motivi: perché le aziende crescono e quindi assumono e perché più salario significa anche più consumi; e dai consumi che crescono, ancora una volta, ne segue maggior occupazione. In sintesi, siamo al giro di boa: l'economia può ritrovare il suo circolo virtuoso.

Un'ultima osservazione: in Germania c'è chi teme che il teorema crescita uguale occupazione si rivelerà fallace: nonostante l'economia tedesca sia tornata a rombare al ritmo del 2%, sono diversi i casi di aziende - da Deutsche Bank a Siemens - che stanno annunciando migliaia di esuberi. Nessuno dubita della complessità della fase che stiamo attraversando, ma, ancora una volta, basta studiare la storia: la macchina a vapore distrusse lavoro ma ne creò di nuovo. È il fenomeno che Joseph Schumpeter - tanto caro a Sergio Marchionne - chiamava "distruzione creativa". Tuttavia, come diceva Antonio Gramsci, "la storia insegna, ma non ha scolari".

