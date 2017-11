RIFORMA PENSIONI 2017/ Padoan: il Governo ha fatto una cosa di sinistra (ultime notizie)

24 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Pier Carlo Padoan (Lapresse)

LE PAROLE DI PADOAN

Pier Carlo Padoan è convinto che la sinistra debba impegnarsi non solo per chi è debole oggi, ma anche per chi potrebbe esserlo domani, come i giovani. Il ministro dell’Economia, intervistato da Repubblica, ha quindi ricordato che “la voce di spesa pubblica per le pensioni è quella che più è aumentata negli ultimi anni, mentre altre voci sono scese. Le pensioni non sono quelle che hanno sofferto di più, mentre la disoccupazione giovanile resta troppo alta. Per i giovani bisogna fare di più, sempre di più”. Dunque dal suo punto di vista quanto fatto sulle pensioni dal Governo è qualcosa di sinistra, perché “la sostenibilità delle finanze pubbliche riguarda le generazioni future, che oggi sono più deboli. Capisco che è scomodo ricordarlo ma è il mio compito. E rinunciare all’adeguamento dell’età alla speranza di vita avrebbe fatto saltare parametri che la Commissione europea ritiene fondamentali per il contenimento del debito”.

Padoan ha anche ricordato che “abbiamo trovato una soluzione per permettere a chi svolge lavori gravosi di andare in pensione prima di altri. Quindi la trattativa con i sindacati è stata positiva”. Inoltre, “modificheremo anche l’algoritmo che lega l’aspettativa di vita biologica e all’età pensionabile. Mi rammarico che questa soluzione sia stata accolta solo da due sindacati su tre, ma la spesa pensionistica è cruciale”. In vista dell’iter parlamentare della Legge di bilancio e delle possibili modifiche che saranno proposte, il ministro ha sottolineato che “bisogna rispettare i saldi di finanza pubblica che sono nella nota di aggiornamento del Def approvati a maggioranza assoluta dal Parlamento. Le istituzioni internazionali e i mercati continuano a guardarci con grande attenzione”.

GLI ERRORI DEL GOVERNO SECONDO SACCONI

“Reputo un errore la opinabile segmentazione della società che emerge dal pacchetto pensioni del governo”. È quanto scrive Maurizio Sacconi in un post su www.amicidimarcobiagi.com. L’ex ministro del Lavoro critica in particolare le categorie di lavori gravosi individuate per essere esentate dall’aumento dei requisiti pensionistici, in quanto non c’è alcuna elaborazione scientifica alle loro spalle. “Quale lavoratore non è portato a ritenere di avere avuto un lavoro stressante come una maestra d’asilo? In questo modo si accentuano le sperequazioni già prodotte dalle norme di favore per giornalisti, bancari, esodati ed altri”. Dal suo punto di vista, quindi, sarebbe stato “necessario introdurre il rallentamento dell’età di vecchiaia per tutte le donne adulte e, in prospettiva, caricare sullo Stato i contributi figurativi per comportamenti attivi ritenuti socialmente rilevanti come la procreazione, la cura degli altri, la formazione”.

MAESTRI (PD): PROROGARE APE SOCIAL AL 2019

Patrizia Maestri rispetta la scelta della Cgil di criticare le proposte del Governo in tema di pensioni e non nasconde che avrebbe voluto che l’esecutivo avesse fatto qualche passo in più per consentire un accordo unitario, magari rinviando al 30 giugno 2018 la decisione sull’aumento dei requisiti pensionistici. La deputata dem su Facebook spiega che comunque in Parlamento si darà da fare per cercare di migliorare il pacchetto governativo. “In particolare: riteniamo necessario prolungare e rendere strutturale l’Ape Sociale almeno fino al 2019 verificando la possibilità che le nuove categorie inserite nei lavori gravosi (agricoli, siderurgici, marittimi e pescatori) vi possano accedere; che i contributi figurativi riconosciuti alle lavoratrici siano di 1 anno per ogni figlio (fino a un tetto di 3); che ai giovani che avranno le pensioni liquidate con il sistema contributivo venga abbassato (da 1,5 a 1,2 volte il minimo pensionistico) il limite che consente l’accesso alla pensione”

