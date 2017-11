ELEARNING/ Internet può aiutare formazione e lavoro, ecco come

L'eLearning sta velocemente entrando in tutti i sistemi di apprendimento scolastici, professionali e aziendali. FRANCO AMICUCCI spiega come può essere positivamente utilizzato

25 novembre 2017 Franco Amicucci

L'eLearning sta velocemente entrando in tutti i sistemi di apprendimento scolastici, professionali e aziendali. Come utilizzarlo per cercare lavoro, sviluppare la propria professionalità, trovare un nuovo lavoro? Il punto di partenza è la consapevolezza dei propri obiettivi, il punto di arrivo, ma anche la consapevolezza delle competenze possedute, che rappresenta il punto di partenza del proprio percorso.

Le fonti del sapere sono oggi infinite. Da piccola e limitata qual era si è trasformata in un mare e, in alcuni casi, per certi settori del sapere, in un oceano. La rete ha svolto un ruolo fondamentale in questo passaggio, producendo dei contenuti del tutto nuovi e facendo della liquidità sia una filosofia che un modus operandi. Per non perdersi e continuare ad andare nella direzione giusta è necessario orientarsi senza dare per scontato un passaggio: apprendere attraverso internet e le tecnologie multimediali, l'eLearning, rappresenta la condizione fondamentale per ripensarsi, valutare effettivamente le proprie capacità, riscoprirsi.

Per questo percorso una competenza digitale di base è necessaria. Si tratta di una competenza molto richiesta dal mercato perché una volta acquisita è possibile aggiornarsi costantemente e non perdere la rotta, con il risultato di diventare sempre più veloci ed efficaci, costruirsi un background o se si vuole una propria imbarcazione oppure salire a bordo di grandi aziende. Sapersi muovere agilmente sull'oceano di informazioni disponibili in rete è oggi fondamentale, rappresenta un competenza di base per tutti i lavori.

Vediamo alcuni siti, prevalentemente gratuiti, solo alcuni sono a pagamento, utili per chi vuole sviluppare le proprie competenze professionali. Su gcflearnfree.org è possibile acquisire i primi rudimenti della competenza digitale: la ricerca online e la gestione delle email. Su eccellenzeindigitale.withgoogle.com è possibile capire come collocarsi in alto su Google quando si vuol inserire in rete un proprio contenuto per presentarsi sul mercato del lavoro. Navigando in rete, si scoprirà un ambiente, apropositodime.com dov'è possibile fare un assessment e capire quali sono le competenze professionali che si possiedono. Qui si trova un brevissimo corso, messo a disposizione da skilla.com, su come iniziare un percorso di apprendimento. Per i lavori del futuro, possedere competenze di base di programmazione sarà sempre più importante e su codecademy.com è possibile apprendere competenze di base per la programmazione.

Su powerudigital.com è disponibile un percorso eLearning gratuito sulle otto competenze chiave individuate dalla Commissione europea come fondamentali per inserirsi nel mondo del lavoro. È un portale che si rivolge a tutti i giovani d'Europa, in inglese. Un percorso di 18 ore online, gestito dalla Fondazione Humanage di Manpower, realizzato grazie al contributo di Deloitte e Intesa Sanpaolo e realizzato da skilla.com. Se non conosco l'inglese? Ecco alcuni portali per apprendere online: www.memrise.com e www.duolingo.com sono tra i più famosi.

Su powersearchingwithgoogle.com è possibile sapere tutti i segreti di motore di ricerca più usato in Italia. Su mva.microsoft.com è possibile fruire dei corsi sui principali prodotti Microsoft, l'ambiente più utilizzato nelle aziende di tutto il mondo. Su linkedin.com/learning è la piattaforma eLearning di Linkedin, gli argomenti sono legati al tema del digitale

Per chi già lavoro e vuole fare un investimento di tempo per sviluppare la propria professionalità in ambienti internazionali, sono disponibili, gratuitamente, percorsi eLearning, i famosi MOOC, delle più famose università americane. Su www.coursera.com ci si potrà iscrivere a master internazionali on line e con una piccola quota ottenere, dopo un test, la certificazione del percorso formativo. In Italia, per il momento solo per le aziende, ma presto anche per i singoli professionisti, www.skilla.com offre percorsi di formazione manageriale in eLearning con oltre 250 titoli in italiano, inglese e tedesco.

