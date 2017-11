RIFORMA PENSIONI 2017/ Leonardi: chiusa la stagione delle salvaguardie (ultime notizie)

25 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE CIFRE DI MARCO LEONARDI

In questi giorni ci si sta concentrando molto sui numeri relativi ai lavoratori che saranno esentati dall’aumento dell’età pensionabile, che scatterà a partire dal 2019. Il Governo li ha stimati in circa 14.600. Tuttavia Marco Leonardi ci tiene a evidenziare che tra due anni ci saranno molte altre persone che andranno in pensione prima dei 67 anni, grazie all’Ape social o al cumulo contributivo gratuito: “è la platea prevista dalle nuove flessibilità introdotte con la Legge di bilancio dell’anno scorso e che si sommano a quelle di quest’anno”, ha detto il consigliere economico di palazzo Chigi intervistato da Il Sole 24 Ore. Leonardi ha anche quantificato in “circa altri 40mila lavoratori dipendenti” il numero di coloro che utilizzeranno queste misure, che non comprendono l’Ape volontario. Dal suo punto di vista, infatti, si tratta di “uno strumento basato su una logica diversa e che deve ancora debuttare”. Si è detto comunque certo del fatto che “avrà adesioni importanti”.

Leonardi ha dato anche un messaggio che certo non piacerà a coloro che non sono riusciti ad accedere nemmeno all’ottava salvaguardia degli esodati. Ha infatti detto che “con le nuove flessibilità adottate in questi due anni abbiamo chiuso definitivamente la stagione delle salvaguardie”. Il consigliere del Governo ha anche voluto ricordare che le misure varate lo scorso anno “valgono circa 7 miliardi nel primo triennio e 26 miliardi nei primi dieci anni di applicazione”. Questo per ricordare l’impegno anche finanziario che c’è stato sul fronte delle pensioni.

CAMUSSO REPLICA A SALVINI E PADOAN

Susanna Camusso risponde a Matteo Salvini, che aveva evidenziato “l’assenza” dei sindacati mentre si varavano interventi contro lavoratori e pensionati, spiegando che la Legge Fornero “è in gran parte effetto della precedente legge, che è a firma Maroni”. La Segretaria generale della Cgil ha anche spiegato che il confronto con le forze parlamentari che il suo sindacato sta portando avanti “potrebbe definire anche una modifica del pacchetto che il governo ha presentato sulle pensioni”. Da questo punto di vista ha anche ricordato che l’esecutivo avrebbe potuto fare meglio. In un’intervista a Repubblica, Camusso ha inoltre detto che “il Governo si era impegnato a correggere l’iniquità del sistema previdenziale disegnato dalla Legge Fornero. Quell’impegno è rimasto scritto sulla sabbia. Permangono iniquità profonde in particolare per le donne e per i giovani, che un meccanismo derogatorio non corregge per nulla, per quanto migliori le condizioni di qualche migliaia di lavoratori”.

L'ACCORDO PER AIUTARE I LAVORATORI ANZIANI

L’ex Segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, dalle pagine de Il Tempo lancia una proposta per cercare di “ammorbidire” l’aumento dell’età pensionabile. Dal suo punto di vista si potrebbe arrivare a un accordo contrattuale per cambiare le mansioni dei lavoratori più anziani. “Lo si può stabilire tra le parti sociali, incentivato fiscalmente dallo Stato per la esigenza sociale di allungare i tempi di lavoro, ma di renderli sostenibili per persone che si trovano in una stagione di vita diversa dagli inizi dell'impegno professionale. Ecco allora: per cogliere le differenze di chi oggettivamente ad una certa età non può sostenere sforzi ed impegni della prima ora, occorre offrigli alternative. Il sindacato e la politica, se vogliono essere all' altezza dei loro compiti sappiano trovare nuove soluzioni, diversamente, oltre,che a danneggiare le persone, danneggeranno se stessi. Più che manifestazioni occorre fantasia e voglia di trovare nuove soluzioni”, scrive Bonanni.

