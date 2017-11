RIFORMA PENSIONI 2017/ Il Movimento Opzione donna e il documento Aidm (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 26 novembre. Il documento condiviso Aidm e il Movimento Opzione donna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

26 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

IL MOVIMENTO OPZIONE DONNA E IL DOCUMENTO AIDM

Un documento condiviso dall’Associazione italiana donne medico esprime preoccupazione per le conseguenze che l’innalzamento dell’età pensionabile sta comportando e comporterebbe per la popolazione, in particolare quella femminile. “Crediamo che non si possa non tenere conto, per ragioni etiche oltre che economiche, dei dati relativi alla speranza di anni di vita in buona salute, che pur nella difficoltà di rilevazione ed interpretazione, mostrano un non aumento o addirittura una diminuzione”, si legge nel documento, che chiede di procedere a “un'adeguata valutazione, sia in termini generali sia in una prospettiva di genere, di quali sono e quali prevedibilmente saranno le conseguenze sanitarie e sociali del prolungamento dell'età lavorativa”. Lucia Rispoli ha fatto sapere che il Movimento Opzione donna, di cui è amministratrice insieme a Teresa Ginetta Caiazzo, “condivide questa importantissima battaglia di giustizia per la difesa del diritto delle donne ad un accesso più equo alla pensione”.

Ha poi ricordato che le donne sono state gravemente danneggiate dalla legge Monti-Fornero e che “la decisione del governo di non prorogare ‘Opzione Donna’, sebbene la stessa legge contempli la proroga della sperimentazione, costituisce un atto politico inaccettabile in quanto ‘Opzione Donna’ è una misura ‘virtuosa’ non solo perché, grazie all’uscita anticipata dal lavoro, permette di liberare posti di lavoro per i giovani, ma soprattutto perché è stato calcolato che la forte riduzione dell’assegno pensionistico erogato comporta cospicui risparmi per lo Stato e comporterebbe, con la sua proroga al 2018, un risparmio per lo Stato dell’ordine di 24 miliardi di euro in quindici anni”.

CISAL: BASTA PROVVEDIMENTI TAMPONE

La Cisal chiede al Governo “di aprire una trattativa articolata non su ‘provvedimenti tampone’, ma su interventi strutturali in materia. Ciò, sul presupposto della piena sostenibilità in Italia del sistema delle pensioni previdenziali, separate dai trattamenti assistenziali, gestite dall’Inps”. È quanto dichiara in una nota Francesco Cavallaro, Segretario generale della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori. Dal suo punto di vista “il blocco delle pensioni instaurato nel Paese risponde esclusivamente a esigenze di cassa e innesca un processo distruttivo destinato a mortificare anzitutto i consumi interni, impedendo all’economia di riprendere un andamento positivo”. Il sindacalista ricorda poi che “come evidenziato dagli studi del nostro esperto di previdenza e consigliere nazionale, Lucio Casalino, solo prendendo violentemente le distanze dal calcolo contributivo introdotto dalla Legge Dini e dalle inique disposizioni della Legge Fornero è possibile porre riparo a una situazione i cui effetti disastrosi non si sono ancora conclamati e che potrebbe presto diventare insanabile”.

LA SODDISFAZIONE DELLA UILTRASPORTI

Il Segretario Generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi esprime soddisfazione per la proposta del Governo che mira a inserire il lavoro marittimo tra le attività gravose che saranno esentate dall’incremento dei requisiti pensionistici previsto a partire dal 2019. Con tutta probabilità, poi, arriverà anche l’inserimento tra i lavori gravosi che hanno accesso all’Ape social. “Riteniamo che il riconoscimento del lavoro marittimo come gravoso sia una decisione importante, che rende finalmente giustizia a migliaia di lavoratori sottoposti a un’attività molto faticosa e logorante”, aggiunge il Segretario Nazionale Uiltrasporti Paolo Fantappiè, ricordando che per il sindacato questo “è solo il primo passo verso il riconoscimento di questo lavoro come lavoro usurante, e per questo fondamentale obiettivo continueremo ad impegnarci fino al suo raggiungimento per tutti i marittimi e le loro famiglie”.

