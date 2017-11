CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Pa: aumento di 600 euro a gennaio per gli arretrati (ultime notizie)

27 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali (LaPresse)

Secondo quanto riportato dal Sole 24 ore nella giornata di ieri ci sarebbe in cantiere per gennaio una buona novità per i lavoratori Pa che, mentre attendono un pieno rinnovo dei contratti statali, possono quasi certamente usufruire dal primo mese del 2018 di un aumento stipendiale “una tantum” per gli arretrati passai. «L’arretrato non compensa i lunghi anni di stop alla contrattazione, perché la sentenza della Corte costituzionale che a luglio 2015 ha imposto di riattivare i rinnovi ha considerato legittimo il blocco imposto fin lì ai dipendenti pubblici», spiega il quotidiano milanese nel presentare l’anticipazione dalla Manovra 2018 proprio sull’aumento degli stipendi Pa per i vari arretrati rimasti. Va detto però come nello stesso momento resta aperto ancora il tavolo del rinnovo “generale” di tutti i comparti: dal 2016 si sono accumulati i fondi per le nuove intese tra sindacati e Governo in attesa della ultimata riforma Pd; per spiegare i 600 euro che arriveranno, cifra più cifra meno, da gennaio per i vari arretrati, il Sole 24 ore ne presenta il meccanismo usato. «La prima manovra varata dal governo Renzi dopo la sentenza costituzionale ha voluto dare poco più che un segnale, mettendo sul piatto 300 milioni di euro che nella pubblica amministrazione centrale si traducono in circa 9 euro lordi al mese. Per calcolare l'una tantum i 9 euro vanno moltiplicati per le 13 mensilità del 2016 e per le altrettante di quest'anno, quando però si sono aggiunti i 900 milioni di euro messi a disposizione della scorsa legge di bilancio. Per ogni mensilità di quest'anno, quindi gli 8,9 euro targati 2016 si accompagnano ai 26,8 finanziati con i nuovi fondi per un totale che si ferma poco sotto i 36 euro». In tutto dovrebbero arrivare a 581: in attesa dell’aumento fisso, è già una buona notizia…

CONTRATTI STATALI, LA PROTESTA DEI SINDACATI

Mentre si sblocca la situazione dei precari “storici”, continuano le proteste dei sindacati sul fronte del rinnovo “generale” per i contratti di tutta la Pubblica Amministrazione. Soprattutto stupisce che ancora non vi siano sostanziali aggiornamenti e novità sul fronte trattative mentre la Manovra sta viaggiando in Parlamento: in attesa di nuove parole del Ministro e o di prossime convocazioni del comparto centrale della Pa, Francesco Sinopoli della Fic-Cgil ha fatto notare che «il dilatarsi dei tempi di confronto temo che finisca per creare preoccupazione e vada a seminare dubbi sulla reale volontà del governo di fare il contratto». In questi giorni ha parlato anche Lena Gissi della Cisl Scuola che prova una “apertura” speranzosa verso il prossimo rinnovo: «mi auguro che la politica rifletta bene sulla necessità di risorse aggiuntive e di ribadire la centralità della contrattazione per il buon funzionamento del sistema».

