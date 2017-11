RIFORMA PENSIONI 2017/ Fantozzi (RC): proposte Governo inaccettabili (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 27 novembre. Le parole di Roberta Fantozzi sulle proposte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

27 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Giuliano Poletti (Lapresse)

LE PAROLE DI ROBERTA FANTOZZI

“Le misure proposte dal governo Gentiloni sulle pensioni sono inaccettabili”. Lo afferma Roberta Fantozzi, evidenziando come anziché procedere al blocco dell’età pensionabile per tutti i lavoratori, “si continua a procedere con eccezioni che interessano un numero limitatissimo di persone”. La responsabile Politiche economiche di Rifondazione comunista-Sinistra europea, in una nota segnala che l’obiettivo del suo partito resta “la cancellazione della controriforma Fornero, che ha portato l’Italia ad avere l’età di pensionamento più alta d’Europa, e che sta producendo danni devastanti a tutta la società. Danni alla vita di chi è in produzione a cui si chiede di continuare a lavorare in età avanzata, danni alle donne penalizzate dal lavoro di cura che ancora ingiustamente grava su di loro, danni ai giovani: non solo nelle pensioni future ma nella loro possibilità di accedere ad un lavoro dignitoso oggi”, anche per via di lavoratori anziani costretti a rimanere al loro posto.

Fantozzi evidenzia anche che nelle scelte che vengono fatte non c’è in gioco la sostenibilità del sistema previdenziale, visto che “il rapporto tra contributi versati e pensioni erogate al netto delle tasse e dell’assistenza è in attivo dal 1996 e nel 2015 questo attivo è stato di oltre 25 miliardi di euro”. Dal suo punto di vista è chiara invece “la scelta di continuare a fare cassa sulle pensioni”. Rifondazione comunista-Sinistra europea sarà quindi in piazza il 2 dicembre con la Cgil e sostiene lo sciopero degli straordinari, della flessibilità e dei turni indetto dalla Fiom.

DIRETTORI SANITARI, PRONTI I PENSIONAMENTI ANTICIPATI

In Manova il Governo porta nuovi emendamenti sulla situazione delle pensioni per i direttori delle aziende sanitarie: l’accordo nasce tra Ala e Pd, con il rinnovato patto che i verdiniani ottengono per una uscita anticipata dei direttori sanitari, come riporta oggi il Sole 24 ore con le ultime anticipazioni sulla Legge di Bilancio 2018. È stata autorizzata entro il 2018 il pensionamento anticipato dei dirigenti medici che hanno raggiunto i 64 anni e 6 mesi di età che di fatto hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 40 anni e 8 mesi. Ci sono però due paletti voluti dal’Esecutivo e anche questi riportati dal quotidiano economico: «l’uscita anticipata sarà possibile solo se il dirigente medico risulti a tutto il 31 dicembre 2017 in organico all’azienda sanitaria da cui dipende il prepensionamento e se risulterà collocato da almeno due anni fuori dal reparto o dal servizio medico». (agg. di Niccolò Magnani)

FRIULI VENEZIA GIULIA, LA RIVOLTA SULL’ETÀ PENSIONABILE

Protestano sulle pensioni e non poco i sindacati del Friuli Venezia Giulia, in particolare, la Cgil con il segretario regionale Villain Pezzetta: «Il risultato del lungo confronto con il Governo sulla previdenza è fortemente inferiore alle aspettative e alle richieste avanzate insieme a Cisl e Uil. Dati alla mano. In Fvg saranno appena 100 i lavoratori appartenenti alle categorie degli impieghi gravosi che 2019 saranno esentati dall’aumento a 67 anni dell’età pensionabile». Un problema che come abbiamo visto in queste settimana non è ovviamente solo del Friuli ma che rischia di avere ripercussioni su tantissimi pensionati in tutta Italia. Le misure del Governo sulla riforma pensioni non convincono e non soddisfano, con i numeri e le cifre che preoccupano: «La platea dei lavoratori che nel 2019 sarà infatti esentata dall’aumento dell’età pensionabile a 67 anni, per Cgil è di molto inferiore alle 14 mila unità promesse dal Governo. A livello nazionale il sindacato stima saranno poco più di 4 mila i lavoratori a rientrare nei requisiti per la deroga, di cui appena 100 in Friuli Venezia Giulia», spiega il Messaggero Veneto questa mattina. Deludono poi anche Ape social e precoci sempre nella regione in Nord est: accolte solo 453 domande sulle 1346 effettuate, ancora un record in negativo che spaventa le varie categorie. (agg. di Niccolò Magnani)

