Sciopero 27 novembre 2017/ Oggi personale docente e ATA, a Chieti si fermano gli autoferrotranvieri

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Sciopero oggi, 27 novembre 2017 (Foto: LaPresse)

Sciopero del comparto scuola oggi, lunedì 27 novembre 2017. La nuova settimana è cominciata con la mobilitazione di tutto il personale docente e Ata a tempo determinato, indeterminato, atipico e precario. Lo sciopero, indetto dal SAESE, ricorda il Miur nella sua nota, riguarda “un servizio pubblico essenziale quale l'Istruzione”, quindi “il diritto va esercitato nel rispetto della normativa vigente”. La modalità dello sciopero prevede un'astensione dal lavoro del personale sopracitato per tutta la giornata odierna. Sciopero nazionale del lavoro straordinario per i lavoratori delle aziende Icbpi SpA, Cartasi SpA, Help Line SpA, Oasi SpA: lo hanno proclamato le sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin. Prosegue invece in Sicilia lo sciopero del personale addetto all'esazione dei pedaggi delle tratte autostradali A18 e A20 della società Cas. I lavoratori in questione si fermeranno per 30 minuti per ognuno dei tre turni lavorativi.

SCIOPERO OGGI, 27 NOVEMBRE: DISAGI A CHIETI, CAOS A GENOVA

Giornata di sciopero quella di oggi, lunedì 27 novembre, anche per il personale della società La Panoramica di Chieti. In fermento dunque il settore del trasporto pubblico locale in seguito all'agitazione proclamata da OSP FILT - CGIL/FIT - CISL/UGL AUTOFERROTRANVIERI/ FAISA-CISAL. I lavoratori in questione si astengono dalle relative mansioni per tre ore: lo sciopero è cominciato alle 9 e terminerà alle 12. Si registrano invece disagi all'ingresso autostradale di Genova ovest, bloccato stamani per il presidio dei lavoratori del settore delle manutenzioni autostradali in sciopero contro il nuovo codice degli appalti. Anche alcuni mezzi pesanti in strada. Molti i lavoratori di Pavimental e Spea, che sono le due aziende genovesi del comparto ligure accompagnati da delegazioni di Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. Come riportato da Repubblica, dopo il presidio i lavoratori hanno liberato il casello e si sono spostati in corteo verso la prefettura di Genova.

