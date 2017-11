RIFORMA PENSIONI/ Cigna (Cgil): gli errori del Governo su giovani e donne (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 28 novembre. Le parole di Enzo Cigna sulle proposte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

28 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Lapresse

LE PAROLE DI ENZO CIGNA

Enzo Cigna è tornato a evidenziare quelli che sono le principali carenze nelle proposte avanzate dal Governo in tema di pensioni. “Noi avevamo chiesto accorgimenti seri su una pensione di garanzia nel sistema contributivo per i giovani, e delle risposte al mondo delle donne, che con la ‘Fornero’ vedono drasticamente peggiorare il proprio requisito pensionistico in soli 5 anni, passando dai vecchi 60 anni ai 67 nel 2019. Quest’ultima è un’equiparazione con gli uomini che le donne non possono sopportare, in ragione del lavoro di cura che molte svolgono in famiglia, che non è solo l’accudimento dei figli, ma anche dei genitori anziani, dei portatori di handicap, cose del tutto ignorate da Palazzo Chigi”, ha detto il Responsabile Previdenza pubblica della Cgil intervenendo a Radio Articolo 1.

Il sindacalista ha posto l’accento sull’importanza di interventi per i giovani, visto che in futuro rischiano di avere una pensione piuttosto esigua. Se poi la disoccupazione resta alta, ci sarà un problema di sostenibilità del sistema, dato che è a ripartizione e occorre il versamento dei contributi previdenziali da parte dei più giovani. Cigna ha quindi ricordato che “da anni la Cgil ha elaborato una proposta di pensione di garanzia nel sistema contributivo che riguarda i quarantenni di oggi, che hanno iniziato a lavorare nel '96. Il punto-chiave è che dobbiamo costruire un meccanismo di solidarietà all’interno del sistema contributivo che è assente, perché la costruzione del proprio montante è individuale, cioè quello che tu avrai fatto sarà la pensione che percepirai. Di questo, abbiamo discusso per mesi, ma nel rush finale il governo ha detto no: è un grave errore, nel momento di assumersi delle responsabilità l’esecutivo ha fatto dietrofront non rispettando gli impegni”.

BERLUSCONI, “ABBIAMO I FONDI PER GARANTIRE LA MINIMA A 1000 EURO”

Un Berlusconi di nuovo completamente in sella alla sua “anti-Leopolda” a Milano ha rilanciato non solo sulla prossima campagna elettorale, ma anche sul tema chiave delle pensioni cercando di intercettare la fascia di anziani e prossimi alla pensione imbufaliti col Pd e col governo dopo le ultime decisioni in tema di aumento dell’età pensionabile. «Non solo aumenteremo la pensione minima ai mille euro ma adegueremo al valore dell’euro anche le altre pensioni», spiega Berlusconi alla convention Idee Italia. «I fondi per riuscirci? Abbiamo fatto i conti e ce la possiamo fare»; non si limita a questa promessa ovviamente, avanzando per gli anziani alti provvedimenti da lanciare nell’ipotetico prossimo governo di centrodestra, «agli anziani daremo anche tante altre cose, come le cure per l’odontoiatria, le cure per gli occhi, studieremo facilitazioni per i trasporti, e tante cose ancora». (agg. di Niccolò Magnani)

ETÀ PENSIONABILE, PER GLI INSEGNANTI RESTA A 67 ANNI

Il Governo ha confermato l’allargamento della platea-pensioni che avranno diritto all’Ape social ma per il mondo scuola arriva la (scontata) delusione: i docenti sono infatti per ora esclusi, di ogni genere e grado. Per loro dunque si prospetta il temuto futuro: età pensionabile che resta a 67 anni, per ora, senza alcuna speranza di una diminuzione. Possono però ancora sperare in una diminuzione le mamme insegnanti, come del resto tutte le donne lavoratrici con figli: il ministro Poletti ha infatti anticipato che sta pensando assieme all’Esecutivo un sistema per “scontare” i contributi delle mamme lavoratrici, come ha ribadito ancora negli scorsi giorni. «Per le donne con figli verrà quantificata una riduzione dei contributi per le pensioni dal momento che le loro carriere professionali spesso risultano meno lineari di quelle dei loro colleghi maschi». (agg. di Niccolò Magnani)

