Contratti statali/ Assunzioni e arretrati: ma quando arriva il rinnovo Pa? (Ultime notizie)

29 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro PA Marianna Madia (LaPresse)

Abbiamo scritto in questi giorni della notizia sull’aumento una tantum dei contratti statali, ma la seconda anticipazione data dal Sole 24 ore ieri arriva a coinvolgere un alto numero di lavoratori statali: come previsto dalla Manovra, sono circa 80mila i nuovi dipendenti che verranno assunti dal gennaio 2018 e dai primi mesi del nuovo anno, senza ancora contare il numero non stabilito delle assunzioni per il mondo scuola. «L’ampliamento del turnover negli enti locali, deciso dalla manovrina di primavera, e l’avvio della maxi-staffetta generazionale nella Pa porteranno nel 2018 a nuovi ingressi dell’ordine di 80 mila nuove unità», spiega il quotidiano economico con sede a Milano. Le elezioni sono all’ordine delle cose tra qualche mese e le “promesse” lanciate dalla Pubblica Amministrazione sono probabilmente previste ancora nelle prossime settimane. Ora però resta la vera partita da giocare nella Pa, quella del rinnovo, con le cifre della Legge di Bilancio che ancora devono essere comprese del tutto prima di apportare l'ultima significativa firma sul nuovo contratto nazionale.

UILPA, I SINDACATI TORNINO AL CENTRO DELLA TRATTATIVA

Non ha una tensione polemica, ma nei fatti lo è, l’ultima nota prodotta dalla Uilpa responsabile alle altre sigle sindacali affiliate a Cgil e Cisl della partita importante del rinnovo dei contratti statali. Un ritorno alla trattativa nel periodo in cui ancora latita la convocazione all’Aran per discutere gli aumenti stipendiali dei vari comparti della Pubblica Amministrazione. «I rinnovi contrattuali del Pubblico Impiego devono valorizzare il ruolo della contrattazione attraverso il riequilibrio del rapporto tra la fonte legislativa e quella contrattuale. Solo attraverso i nuovi istituti della partecipazione, che devono ricondurre nell’alveo della negoziazione ogni aspetto concernente il rapporto il rapporto di lavoro o che comunque abbia delle ricadute su di esso, è possibile rendere i lavoratori pienamente partecipi dei processi produttivi dell’organizzazione di cui costituiscono la parte attiva ed operativa», spiega il Segretario generale della Uilpa Nicola Turco. L’appello lanciato poi al Ministro Madia sul fronte del rinnovo immediato prende toni “soft” ma contenuti decisi: «Il ministro della Pubblica Amministrazione sia consapevole di tale priorità che, del resto, corrisponde al perseguimento di un obiettivo comune, che è quello di restituire efficienza e funzionalità alla macchina pubblica. Per chiudere i contratti entro l’anno bisogna accelerare sulla risoluzione di questi nodi».

