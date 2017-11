RIFORMA PENSIONI 2017/ Cida contro i dati del Corriere (ultime notizie)

29 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

CIDA CONTRO I DATI DEL CORRIERE

Il Corriere della Sera ha riportato lunedì i dati di un rapporto della Commissione europea relativi alla previdenza italiana in cui la Cida non si riconosce. “La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per creare allarmi ingiustificati”, ha detto Giorgio Ambrogioni, che ha annunciato che in occasione degli “Stati generali della silver economy”, che si terranno a Milano a metà febbraio, “spiegheremo lo stato reale della situazione della previdenza e quale e’ stato in questi anni il contributo dei seniores italiani all’economia e al welfare italiano”. Il Presidente della Cida, secondo quanto riportato da Adnnkronos, ha poi aggiunto: “Noi siamo apartitici, ma non vogliamo che i pensionati siano ancora considerati dei bancomat della politica come è successo in questi anni”.

Il rapporto sull’invecchiamento della Commissione europea citato nell’articolo del Corriere evidenziava che in Italia la spesa per le pensioni pubbliche supera i contributi versati di 88 miliardi di euro. Secondo Alberto Brambilla, presidente del Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di riferimento della Cida, “il dato degli 88 miliardi di disavanzo previdenziale non esiste, e lo possiamo dimostrare con i dati del nostro Rapporto di Itinerari previdenziali”, “far uscire questi dati vuol dire farsi male da soli, fa male al Paese. Da quanto risulta dai nostri dati nel 2016 il disavanzo tra contributi e previdenza è di -21 miliardi, all’interno dei quali sono ben 19 i miliardi spesi in assistenza, di cui 10 miliardi per l’integrazione al salario minimo e 9 miliardi di maggiorazione per dipendenti pubblici”.

DAMIANO E I NUMERI SULLA PREVIDENZA ITALIANA

L’articolo di Federico Fubini sul Corriere della Sera, riportante i dati del rapporto sull’invecchiamento della Commissione europea, non è piaciuto a Cesare Damiano, secondo cui contestare il fatto che il sistema pensionistico italiano sia in equilibrio potrebbe aprire “un varco pericoloso per un nuovo e non auspicabile intervento sulle pensioni”. L’ex ministro del Lavoro ha quindi citato i dati del Governo e di Itinerari previdenziali che giungono a conclusioni opposte rispetto a quelli della Commissione Ue. “Qual è la verità? Saldo positivo di 3,7 miliardi o saldo negativo di 88 miliardi?”, si chiede quindi Damiano, secondo cui “il problema è che il dominio della tecnocrazia sui dati pretende anche che siano ritenuti veritieri e neutrali, mentre con i numeri si fanno scelte politiche a prescindere dalla politica. Forse è ora di dire basta”.

SINDACATI DIVISI ANCHE NEL MARMO

Fillea Cgil e Feneal Uil di Massa Carrara e Lucca hanno proclamato per oggi uno sciopero di otto ore nel settore del marmo “dopo aver ben valutato le proposte del governo sulle pensioni”. Una valutazione diversa da quella della Filca-Cisl. Salvatore Federico e Simona Riccio, rispettivamente segretario nazionale e segretario generale della Toscana, rilevano infatti che negli ultimi anni “sono stati ottenuti risultati importanti per i lavori cosiddetti usuranti, categoria nella quale sono inclusi anche i cavatori”. “Il recente accordo sulle pensioni ha inoltre escluso i lavori usuranti dall’aumento dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita”. Per Fillea e Feneal, “vendere come una concessione il fatto di non aumentare l'età della pensione di vecchiaia è una aberrazione”, perché “chi fa lavori manuali faticosi ripetitivi deve avere un normativa particolare e il diritto di andare in pensione prima di altri mestieri non usuranti”.

