Contratti statali/ Rinnovo stipendi Pa: Manovra, salvi bonus 80 euro con gli aumenti (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 3 novembre 2017: aumento stipendi Pa, in Manovra salvi i bonus 80 euro dopo il rinnovo del contratto pubblico

Con la Manovra che sbarca al Senato per le prime discussioni, la conferma arriva come una liberazione per i tanti dipendenti statali che attendono il rinnovo del contratto pubblico: si amplia infatti la platea dei beneficiari del bonus Irpef da 80 euro (il famoso “bonus Renzi”, ndr). In questo modo, come si legge nel testo definitivo della Manovra 2018, il tetto di reddito sale da 24mila a 24.600 euro e da 26mila a 26.600: cos’ facendo per tutti i dipendenti statali che superano la soglia dei 26mila euro di reddito, sarà così garantita la sterilizzazione degli 80 euro dall’effetto degli aumenti del rinnovo contrattuale di 85 euro mensili previsti dalla riforma Madia. L’incubo dunque sembra allontanato dopo settimane in cui quelle fasce dir reddito tre gli Statali temevano lo “scherzetto” in Manovra che avrebbe neutralizzato l’aumento atteso da anni.

SINDACATI E SCUOLA, CAOS PER IL RINNOVO

All’interno delle discussioni sul rinnovo dei contratti statali, specie nel mondo scuola, le varie sigle sindacali e le associazioni di insegnanti e lavoratori Miur sono in subbuglio: il prossimo 8 novembre l’Aran incontra i sindacati nazionali, ma per i vari comparti specifici della scuola bisogna ancora aspettare. Tecnica della Scuola ha confermato che l’incontro che doveva tenersi lo scorso 30 ottobre - per fissare cronoprogramma delle tappe di contrattazione all’ARAN per il rinnovo del contratto scuola - non c’è stato e verrà recuperato nei prossimi giorni, probabilmente a ridosso di quello centrale sulla partita della Pa. «Nell’atto di indirizzo inviato all’ARAN per aprire i tavoli tecnici per il rinnovo del CCNL scuola, c’è scritto che ai sindacati verrà proposto, da parte del Miur, di sottoscrivere un contratto della mobilità che abbia una scadenza triennale e non annuale, come è sempre stato», spiega ancora Tecnica della Scuola, segnalando come se da un lato l’accordo è già stato stipulato dai sindacati Confederali, mancano invece ancora le firme di Snals e della Gilda insegnanti.

