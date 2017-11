RIFORMA PENSIONI 2017/ Martini (Cgil) spiega le ragioni della protesta (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 30 novembre. Le parole di Franco Martini, Segretario confederale della Cgil. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

30 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Lapresse

LE RAGIONI DELLA PROTESTA CGIL

La Cgil scenderà in piazza sabato per protestare contro le proposte che il Governo ha presentato in tema di pensioni. Franco Martini manifesterà a Cagliari e a Radio Articolo 1 ha voluto spiegare le ragioni della mobilitazione. “I conti non tornano, perché c'è un'impostazione della questione previdenziale che non è quella che noi avevamo dato con la piattaforma unitaria e con l'impegno che lo stesso governo aveva preso con il protocollo del settembre 2016 sulla fase 2”, ha detto il Segretario confederale della Cgil, aggiungendo che sabato verrà lanciato un chiaro messaggio: “Il governo affronta il tema della previdenza in funzione delle risorse disponibili, mentre noi vogliamo rovesciare il concetto, per costruire il sistema previdenziale di cui ha bisogno il Paese”. In questo senso il sindacalista ha spiegato che il giusto sistema deve garantire una pensione ai giovani, ma anche “riconoscere la condizione particolare delle donne, e quindi il lavoro di cura del quale si fanno carico”.

Ovviamente deve esserci anche il riconoscimento della diversità dei vari lavori, che non possono essere considerati, per quel che concerne i requisiti pensionistici, tutti uguali. Il tutto senza poi dimenticare chi ha già una pensione e deve poter vedersi garantito il proprio potere d’acquisto. “La Cgil non è così massimalista da ritenere che si sarebbe potuto disegnare questo cambiamento in una unica manovra finanziaria, ma avremmo comunque avuto bisogno di una direzione di marcia. E a noi pare che questa direzione non sia stata imboccata”, ha aggiunto Martini.

APE SOCIAL, NESSUNO L'AVRÀ ENTRO FINE ANNO

Giovedì si chiude la seconda finestra per presentare la domanda di accesso all’Ape social. Secondo quanto scrive Repubblica, tuttavia, chi già si è visto accettare la domanda con la prima finestra utile non vedrà l’effettiva erogazione della prestazione prima della fine dell’anno. Nell’articolo di Valentina Conte si legge poi che c’è una situazione un po’ caotica per quanto riguarda i lavori gravosi, anche per via di una condivisione delle informazioni tra Inail e Inps non proprio scorrevole. In alcuni casi, poi, ci sono dei dettagli che impediscono ai lavoratori di vedersi riconosciuto il diritto all’accesso all’Ape social: per esempio, pur lavorando come autisti di mezzi pesanti hanno un contratto con la qualifica di autista privato. Oppure ci sono aziende che hanno versato contributi Inail in misura inferiore a quella indicata nel decreto attuativo dell’Ape social.

