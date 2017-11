RIFORMA PENSIONI 2017/ Calenda: in Italia si va in pensione a 62 anni (ultime notizie)

04 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI CARLO CALENDA

Carlo Calenda aveva già avuto modo di esprimersi contro interventi di tipo previdenziale all’interno della Legge di bilancio, così da dare precedenza a misure per favorire l’occupazione giovanile, come la decontribuzione per le nuove assunzioni. Il ministro dello Sviluppo economico ora si scaglia contro l’ipotesi di rinviare di sei mesi la decisione sul possibile aumento dell’età pensionabile dal 2019. Intervistato dal Corriere della Sera ha spiegato che tale rinvio potrebbe essere letto come una manovra elettorale, dato che a primavera si andrà al voto. Inoltre, dal suo punto di vista, se poi il nuovo governo dovesse bloccare l’adeguamento, per il sistema pensionistico potrebbe determinarsi uno squilibrio che, secondo le stime di Tito Boeri, potrebbe arrivare a 140 miliardi di euro.

Calenda ha in ogni caso detto di ritenere un’apertura sui lavori gravosi e usuranti, “ma in generale è necessario ricordare che già oggi l’età effettiva di pensionamento in Italia è di circa 62 anni mentre la vita lavorativa è di 31 anni rispetto ai 37 della media europea”. Inoltre, il ministro ha ricordato che con l’Ape social si è già varata una forma “di prepensionamento per i lavori gravosi”. Ha quindi ribadito che “la vera emergenza oggi riguarda i giovani e il lavoro. Su questo dovremmo concentrare le risorse. Le pare normale che io debba pietire qualche milione di euro per gli istituti tecnici superiori da cui oggi in Italia escono 8.000 giovani, che trovano subito lavoro, contro gli 800mila giovani in Germania mentre si presentano emendamenti che peserebbero per miliardi di euro e che vanno a favore di chi un lavoro e una pensione già ce l’ha?”.

FANTOZZI CONTRO SINDACATI E LEGGE FORNERO

Nel confronto con i sindacati avvenuto ieri, il Governo ha ribadito che l’età pensionabile aumenterà a 67 anni dal 2019. Ma per Roberta Fantozzi la posizione dell’esecutivo è inaccettabile, perché “il blocco dell’aumento dell’età pensionabile per tutti è il minimo della decenza. Cosa aspettano i sindacati a lanciare un percorso di mobilitazione?”. La responsabile nazionale delle politiche economiche di Rifondazione Comunista - Sinistra europea chiede inoltre che venga cancellata la Legge Fornero, “perché socialmente insostenibile”. Secondo quanto riporta Agenpress, Fantozzi ha ricordato infatti che, come dimostrato dai dati Istat, gli anziani sono costretti a rimanere al lavoro, mentre i giovani, non trovando spazi, devono emigrare o accontentarsi di lavori precari. “Quando una cosa è sbagliata, va cancellata. Per questo ci continueremo a battere ostinatamente”, ha aggiunto.

LA RICHIESTA AL GOVERNO DI D'AGOSTINO (ALA)

Pur riconoscendo che molti di coloro che svolgono lavori particolarmente gravosi oggi possono accedere all’Ape social Angelo Antonio D’Agostino auspica che l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa non riguardi chi svolge attività particolarmente pesanti. Per il deputato di Ala, quindi, sarebbe bene che il Governo esentasse queste categorie dall’aumento dell’età pensionabile, magari anche ampliandole. “Riservare lo stesso trattamento a chi svolge un lavoro d’ufficio e a chi, ad esempio, lavora in una miniera o è impegnato nel settore edilizio è semplicemente ingiusto”, ha detto D’Agostino secondo quanto riportato da irpinia24.it. Il deputato si è anche detto certo che il Governo troverà un’intesa sui sindacati su questo punto. Non resta quindi che aspettare l’avvio del tavolo tecnico previsto per il 13 novembre.

