RIFORMA PENSIONI 2017/ Fornero: si potrà andare in pensione a 63 anni (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 5 novembre. Le parole di Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

05 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Elsa Fornero (Lapresse)

LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero sta rilasciando molte dichiarazioni in tema di pensioni in questi giorni. Con Termometro Politico non manca di replicare a Giuliano Poletti, che aveva segnalato la presenza di difetti molto gravi nella riforma del 2011. “Poletti è intellettualmente disonesto. E si sente evidentemente in campagna elettorale”, dice l’ex ministra del Lavoro, che ricorda come gli errori sei anni fa fossero inevitabili visti i tempi ristretti in cui si doveva operare. Con Tiscali, Fornero ribadisce invece di essere favorevole al fatto che i lavoratori che svolgono le attività gravose individuate con l’Ape social vengano esonerati dall’incremento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita. Dal suo punto di vista, dopo la riforma fatta nel 2011 si sarebbe dovuto “sancire che non tutte le professioni sono uguali, e chi ne svolge una particolarmente faticosa ha diritto di essere esonerato dalla previsione dei 67 anni”.

In questo senso spiega di non avere preclusioni alla possibilità che si vada oltre questi 11 categorie per individuare la platea dei lavoratori da esonerare dall’aumento dell’età pensionabile, “ovviamente si tratta di stare molto attenti a quelli che tentano di agganciarsi al treno senza averne i requisiti”. Inoltre, ricorda che quando andrà completamente in vigore il metodo contributivo, ci sarà “una metodologia flessibile di pensionamento tra i 63 e i 70 anni. Ovvero, se una persona a 63 anni vorrà andare in pensione, avendo raggiunto un minimo, potrà farlo”. A Radio Cusano Campus, infine, spiega, riguardo l’ipotesi di rinviare la decisione sull’aumento dell’età pensionabile di sei mesi, che “rimandare al futuro è espressione di mancanza di coraggio politico e furbizia preelettorale”.

GUERINI: DA PD IMPEGNO PER ACCORDO GOVERNO-SINDACATI

Per Lorenzo Guerini è “importante che si sia avviato un confronto approfondito tra governo e sindacati sulle pensioni”. Il coordinatore della segreteria del Pd in una nota ha voluto ricordare che nei giorni scorsi il suo partito “aveva segnalato l'esigenza di trattare con saggezza ed equilibrio il collegamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, evitando rigidità ed automatismi e tenendo conto delle diversità presenti nel mondo del lavoro”. Il deputato dem confida che si possa giungere a un esito positivo nel confronto tra governo e sindacati, anche perché “alle giuste esigenze di equilibrio di bilancio occorre affiancare le giuste esigenze di chi svolge gravose e usuranti mansioni lavorative”. Dal suo punto di vista ha fatto sapere che si impegnerà, insieme a tutto il Pd, perché questo esito positivo venga raggiunto.

ROMANO: INDIVIDUARE I LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI

Il giorno dopo l’incontro tra Governo e sindacati in cui si è parlato di età pensioanbile, Andrea Romano spiega che il Pd non vuole abolire il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. “Si tratta di introdurre meccanismi di buon senso rispetto all'adeguamento, che vogliamo conservare, dell'età pensionabile”, ha detto il deputato dem intervenendo alla trasmissione di Rai 3 Agorà. Romano ha fatto un esempio pratico per spiegarsi: “Chi ha cominciato a lavorare a 17 anni, per esempio, e ha fatto il macchinista sulle gru per 40 anni, è giusto che vada in pensione come me? Naturalmente no. Deve andare in pensione a un’età diversa”. Dal suo punto di vista è quindi giusto conservare il meccanismo di adeguamento, ma vanno individuate della categorie di lavori particolarmente usuranti per cui trovare delle deroghe.

