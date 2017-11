RIFORMA PENSIONI 2017/ Tremonti contro Fornero, Monti e Renzi (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 6 novembre. Le parole di Giulio Tremonti sull’età pensionabile. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

06 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

TREMONTI CONTRO TUTTI

I requisiti pensionistici aumenteranno di 5 mesi a partire da 2019, a causa dell’incremento dell’aspettativa di vita. Un meccanismo, quello che lega speranza di vita e pensioni, introdotto dal Governo Berlusconi, ma secondo Giulio Tremonti “l’aumento di 5 mesi dei requisiti per la pensione non sarebbe stato una tragedia, se nel frattempo non ci fosse stata la coppia Monti-Fornero che ha distrutto tutto. In questi termini, chi dice che la Fornero va abrogata, ha pienamente ragione. Agirono su ordine dei tedeschi”. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex ministro ritiene che il Governo sorto nel 2011, dopo le dimissioni di Berlusconi, abbia “distrutto le basi della fiducia”, con un mix di “imposizioni esterne e tragici errori imputati a tecnici”. Rispetto all’ipotesi di ampliare le categorie di lavori gravosi da esentare dall’aumento dell’età pensionabile, il Senatore dice: “C’è il ritorno degli opportunisti elettorali, vagamente suicidi, perché tanto nessuno ci crede. Un conto è rivedere seriamente le categorie, altro è considerare le badanti usurate come i camionisti”.

Dal suo punto di vista, poi, l’emendamento del Pd che propone di rinviare di sei mesi la decisione circa l’aumento dell’età pensionabile “è la conseguenza di una classe dirigente che perde verticalmente credibilità. Un giorno mercatisti, regalando l’acciaio agli indiani, un giorno colbertiani, con dazi e golden power, che gli stessi ancora l’anno scorso demonizzavano. L’effetto, da Monti a Renzi, è la sottomissione”. Parole forti e non certo tenere quelle di Tremonti. Non mancheranno probabilmente delle repliche.

LUIGI SBARRA CONTRO BOERI

Non sono certo una novità le dichiarazioni contro Tito Boeri e le sue opinioni sul sistema pensionistico italiano. Quelle di Luigi Sbarra si fanno però notare. Il Segretario generale della Fai-Cisl ha infatti detto che se il Presidente dell’Inps si ostina a ritenere che non vadano portati cambiamenti al sistema dovrebbe “lavorare qualche giorno sui campi, magari sotto il sole cocente di agosto, piegato nelle grandi campagne di raccolta del pomodoro, degli agrumi o delle olive. Non si può chiedere a un bracciante di lavorare fino e oltre i 67 anni: è semplicemente ingiusto”. Sbarra ha anche chiesto al Governo di ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social comprendendo anche i lavoratori rappresentati dalla Fai e di far sì che venga “riconosciuto lo status di lavoro usurante a tante tipologie del lavoro agricolo, alimentare, della pesca e dei settori forestali e ambientali”.

DOMANI CONFRONTO GOVERNO-SINDACATI

È stato confermato il nuovo confronto tra Governo e sindacati per la giornata di domani a Palazzo Chigi, con il tema delle pensioni e l’innalzamento dell’età a 67 dal 2019 come vero piatto forte del tavolo di trattative. Come spiega l’Ansa, il primo vero obiettivo è proprio “bloccare” lo scatto a 67 voluto da Governo e Inps, almeno per la platea dei lavoratori “gravosi” e per la categoria dei lavori “usuranti”, come però già il Governo ha lasciato intendere nei giorni scorsi. Secondo obiettivo dei sindacati, allargare la platea di questi lavoratori “esclusi” dall’aumento dell’età pensionabile, tra cui ad esempio le donne con figli. Intanto però l’esecutivo è in attesa di capire quanti emendamenti saranno portati in aula per la Manovra in modo da capire anche il livello effettivo delle risorse ancora disponibili per le trattative sindacali sul tema pensioni: «Considerando che le risorse sono limitate, Palazzo Chigi vuole capire quanto costerà estendere eventualmente la platea. Il termine ultimo per i gruppi per presentare le proposte di modifica alla manovra è il 10 novembre», spiega ancora l’Ansa. (agg. di Niccolò Magnani)

© Riproduzione Riservata.