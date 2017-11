Concorsi Pubblici/ Guardia di Finanza, bando 30 allievi soccorso alpino: requisiti e scadenza (ultime notizie)

Concorsi Pubblici: le ultime notizie di oggi, 7 novembre 2017, e gli aggiornamenti. Guardia di Finanza pubblica bando per 30 allievi finanzieri per il soccorso alpino: scadenza e requisiti.

07 novembre 2017 Silvana Palazzo

Concorsi pubblici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di 30 Allievi Finanzieri per il Soccorso Alpino. La selezione, a cui si può partecipare inviando la propria domanda entro il 15 dicembre, è finalizzata all'inserimento dei trenta finanziari del contingente ordinario, con specializzazione di “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”. Quattro di questi posti sono però riservati a quei candidati che sono in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. Il concorso prevede una selezione per titoli ed esami, quindi comprende varie prove, scritte e orali, oltre che accertamenti psico fisici ed attitudinali. Più precisamente, è prevista una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla, prove prove di efficienza fisica, accertamento dell'idoneità psico-fisica, un altro dell'idoneità attitudinale e quello dell'idoneità al servizio di soccorso alpino. Nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si trovano maggiori dettagli, tra cui i requisiti di partecipazione.

BOLZANO: BANDO 122 OSA, SCADENZA E REQUISITI

Nuove opportunità di lavoro anche in Trentino Alto Adige, ma in questo caso in ambito sanitario. L'ASSB - Azienda Servizi Sociali di Bolzano ha, infatti, indetto due concorsi pubblici per l'assegnazione di 122 posti nel ruolo di OSA, Operatore Socio Assistenziale e Assistente Geriatrico. C'è tempo fino al 22 novembre per presentare la propria domanda di partecipazione a questi concorsi. Le risorse saranno assegnate presso le strutture per anziani nel ruolo di operatore socio assistenziale o assistente geriatrico e assistenziale. I posti a concorso sono così distribuiti: 44 part time per Operatori Socio Assistenziali o Assistenti per soggetti portatori di handicap, 78 posti posti per OSA oppure Assistenti Geriatrici ed Assistenziali. Nel bando sono specificati i requisiti di partecipazione ai concorsi, tra cui il diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché titolo di specializzazione per chi vuole concorrere per il posto di operatore socio assistenziale; diploma di licenza di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare, nonché diploma di assistente geriatrico e socio assistenziale o diploma di operatore sociale, per quello di assistente geriatrico e assistenziale. Sono previste due prove d'esame, una scritta e l'altra orale.

© Riproduzione Riservata.