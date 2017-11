Contratti statali/ Aumenti stipendi Pa: domani riparte trattativa sul rinnovo (ultime notizie)

07 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti Statali, Ministro Madia e trattativa con i sindacati (LaPresse)

Domani l’Aran riapre i battenti per la trattativa sul rinnovo dei contratti statali arenata a metà settembre, appena dopo la pausa estiva, per il calcolo delle risorse stanziate in Manovra Economica che ora fornisce un piano di discussione piuttosto stabile tra sindacati e Governo rappresentato dall’Aran. Domani mattina dunque tutti di nuovo al tavolo per cercare di portare in cascina l’aumento degli stipendi a circa 85 euro medi per ogni lavoratore del settore pubblico che da 8 anni ormai attende il congruo rinnovo del proprio contratto. La legge di Bilancio dice 1,65 miliardi di euro per gli statali anche se non è assolutamente dato per certo che la trattativa arrivi a buon fine visti i tanti dubbi sulle risorse e la copertura finanziaria: va detto che, con l’ultima modifica del Governo, qualcosa è migliorato visto che per gli statali andranno circa 2,85 miliardi di euro a partire dal 2018, con aumento di 85 euro mensili e il mantenimento del bonus da 80 euro. «Le risorse finalmente ci sono ma per garantire il bonus occorrerebbe aumentare un po’ il tetto dei redditi di circa 200-300 euro. E dunque portando la fascia, già aumentata di 600 euro, dai 24.600-26.600 attuali a 24.800-26.800. La Uil chiede che si proceda a una trattativa no stop per accelerare. Dobbiamo ripartire per chiudere la partita entro dicembre», spiega il problema il segretario confederale Uil Antonio Foccillo all’Adnkronos.

SINDACATI E SCUOLA, CAOS PER IL RINNOVO

All’interno delle discussioni sul rinnovo dei contratti statali, specie nel mondo scuola, le varie sigle sindacali e le associazioni di insegnanti e lavoratori Miur sono in subbuglio: domani 8 novembre l’Aran incontra i sindacati nazionali, ma per i vari comparti specifici della scuola bisogna ancora aspettare. Tecnica della Scuola ha confermato che l’incontro che doveva tenersi lo scorso 30 ottobre - per fissare cronoprogramma delle tappe di contrattazione all’ARAN per il rinnovo del contratto scuola - non c’è stato e verrà recuperato nei prossimi giorni, probabilmente a ridosso di quello centrale sulla partita della Pa. «Nell’atto di indirizzo inviato all’ARAN per aprire i tavoli tecnici per il rinnovo del CCNL scuola, c’è scritto che ai sindacati verrà proposto, da parte del Miur, di sottoscrivere un contratto della mobilità che abbia una scadenza triennale e non annuale, come è sempre stato», spiega ancora Tecnica della Scuola, segnalando come se da un lato l’accordo è già stato stipulato dai sindacati Confederali, mancano invece ancora le firme di Snals e della Gilda insegnanti.

