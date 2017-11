RIFORMA PENSIONI 2017/ Fornero: giusto non bloccare l’aumento a 67 anni (ultime notizie)

FORNERO APPROVA LA SCELTA DEL GOVERNO

Elsa Fornero torna a parlare di pensioni e promuove la scelta del Governo di non bloccare l’aumento dell’età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019: “È una scelta che risponde a un’esigenza di medio periodo nell’interesse generale e non, appunto, elettorale. Si è evitato di scaricare sui giovani il costo di un’operazione che avvantaggerebbe solo le generazioni più mature”, spiega l’ex ministro del Lavoro in un’intervista a Repubblica. Nella quale evidenzia anche come sia “un luogo comune, frutto di un’interpretazione eccessivamente rigida sul funzionamento di un’economia e del suo mercato del lavoro” ritenere che aumentare l’età pensionabile tolga posti di lavoro per i giovani. “È lo stesso ragionamento che negli anni è stato adottato nei confronti delle donne al lavoro e si è visto che non è così”, aggiunge.

Fornero si dice d’accordo con l’esecutivo anche sull’ipotesi di ampliare la platea dell’Ape social e dei lavori gravosi che verrebbero esentati dall’incremento dei requisiti pensionistici: “Penso che sia una buona innovazione che può permettere a categorie sfortunate di non subire l’effetto dell’indicizzazione senza mettere a repentaglio la sostenibilità del sistema previdenziale”. L’ex ministra del Lavoro replica poi a Giulio Tremonti, che intervistato dal Corriere della Sera ha detto che la Legge Fornero, fatta su ordine dei tedeschi, ha distrutto tutto: “Trovo penoso che una persona, che qualcuno definirebbe personalità, si abbassi a questo livello di polemica politica. Non gli fa onore. Evidentemente è entrato in campagna elettorale, io no”.

SATTA (UPC): IL GOVERNO DIA RISPOSTE CERTE

Sembra ampliarsi il fronte di coloro che si oppongono all’innalzamento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita a partire dal 2019. Il Segretario dell’Unione popolare cristiana, Antonio Satta, ha infatti detto che “non è pensabile che si innalzi l'età pensionabile a 67 anni, e non è pensabile rivedere il tempo del pensionamento in base all'aspettativa di vita. Questo rischia di scombinare i progetti di centinaia di migliaia di persone e non dà la possibilità a tante persone di entrare nel mondo del lavoro”. Satta chiede quindi che venga trovata “una quadra nella vicenda delle pensioni. Il governo dia risposte certe ai lavoratori, ai sindacati, perché oltre alle statistiche c’è la vita delle persone”. Vedremo se il tavolo tecnico tra esecutivo e organizzazioni sindacali darà le risposte richieste da Satta.

TREMONTI CONTRO TUTTI

I requisiti pensionistici aumenteranno di 5 mesi a partire da 2019, a causa dell’incremento dell’aspettativa di vita. Un meccanismo, quello che lega speranza di vita e pensioni, introdotto dal Governo Berlusconi, ma secondo Giulio Tremonti “l’aumento di 5 mesi dei requisiti per la pensione non sarebbe stato una tragedia, se nel frattempo non ci fosse stata la coppia Monti-Fornero che ha distrutto tutto. In questi termini, chi dice che la Fornero va abrogata, ha pienamente ragione. Agirono su ordine dei tedeschi”. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex ministro ritiene che il Governo sorto nel 2011, dopo le dimissioni di Berlusconi, abbia “distrutto le basi della fiducia”, con un mix di “imposizioni esterne e tragici errori imputati a tecnici”. Rispetto all’ipotesi di ampliare le categorie di lavori gravosi da esentare dall’aumento dell’età pensionabile, il Senatore dice: “C’è il ritorno degli opportunisti elettorali, vagamente suicidi, perché tanto nessuno ci crede. Un conto è rivedere seriamente le categorie, altro è considerare le badanti usurate come i camionisti”.

Dal suo punto di vista, poi, l’emendamento del Pd che propone di rinviare di sei mesi la decisione circa l’aumento dell’età pensionabile “è la conseguenza di una classe dirigente che perde verticalmente credibilità. Un giorno mercatisti, regalando l’acciaio agli indiani, un giorno colbertiani, con dazi e golden power, che gli stessi ancora l’anno scorso demonizzavano. L’effetto, da Monti a Renzi, è la sottomissione”. Parole forti e non certo tenere quelle di Tremonti. Non mancheranno probabilmente delle repliche.

