RIFORMA PENSIONI 2017/ Tavolo Governo-sindacati: manca un medico (ultime notizie)

08 novembre 2017

TAVOLO GOVERNO-SINDACATI, IL PARERE DI GUIDO QUICI

Il Governo ha avviato il confronto con i sindacati per stabilire quali categorie di lavori debbano essere esentate dall’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettava di vita. Guido Quici, presidente di Cimo-Cida, il sindacato dei medici, segnala però una stranezza: a questo tavolo manca la figura di un medico, “che è in grado di collegare la durata della vita alle condizioni sanitarie dei territori e che conosce lo stato della sanità nelle Regioni dove la speranza di vita è al di sotto della media nazionale”. “Trovo quantomeno singolare che si discuta di speranza di vita e pensioni senza che sia presente un interlocutore ‘tecnico’ che sappia leggere i dati al di là del loro mero significato statistico. A parte il fatto che sarebbe opportuno sentire la nostra voce anche in tema di lavoro usurante e stress lavoro-correlato (mi riferisco allo stress dei medici del pronto soccorso, con turni di notte, diagnosi fatte in codice rosso o giallo), è il concetto stesso di aspettativa di vita che va contestualizzato per avere realmente senso”, aggiunge Quici, secondo quanto riporta Labitalia.

Il medico fa anche notare che i dati Istat sull’aumento dell’aspettativa di vita fanno riferimento a chi non lavora più, dato che “dice l’Istat, ‘tanto gli uomini quanto le donne, che nel 2016 ottengono circa mezzo anno di vita in più sull’anno precedente in termini di speranza di vita alla nascita, devono tale guadagno soprattutto alla positiva congiuntura della mortalità alle età successive ai 60 anni. Fino all’età di 59 anni il contributo espresso è poco significativo benché positivo”. Secondo Quici al tavolo ci vorrebbe qualcuno di esperto: “Dal punto di vista istituzionale, ad esempio, perché non pensare all’Istituto superiore di sanità o all’Agenas?”.

PEDRETTI: TENERE UNITO IL FRONTE SINDACALE

Governo e sindacati tornano a incontrarsi oggi al tavolo tecnico riguardante l’aspettativa di vita e i requisiti pensionistici a essa collegati. Secondo Ivan Pedretti, occorre “fare di tutto per trovare un accordo che dia delle risposte vere ai tanti problemi che sono sul tavolo, a partire da quello dell'età pensionabile”. Richiamando il verbale sottoscritto lo scorso anno tra le parti, il Segretario generale dello Spi-Cgil spiega sul suo profilo Facebook “che bisogna fare in modo che i lavori non siano trattati tutti in egual misura, che si riveda il meccanismo dell'aspettativa di vita, che si affrontino i temi della pensione per i giovani, del riconoscimento del lavoro di cura, della separazione tra assistenza e previdenza e del recupero del potere d'acquisto delle pensioni”. Pedretti segnala anche la necessità di tenere unito il fronte sindacale. Dal suo punto di vista non sarebbero “comprensibili fughe in avanti o indietro senza che prima si sia fatto tutto il necessario per dare delle risposte ai problemi di milioni di persone”.

