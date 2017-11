Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: nuove polemiche sul rinnovo e le indennità (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 9 novembre 2017: aumento stipendi Pa in Manovra, le nuove polemiche sul rinnovo e gli arretrati. Incontri all'Aran, aggiornamenti

09 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali (LaPresse)

I tavoli tra Aran e sindacati sono finalmente stati riaperti dopo la “pausa” per la messa a punto della Manovra Economica: ieri il primo incontro sul rinnovo dei contratti statali con alcune novità contenute nella bozza presentata dal Governo dove, tra le altre, erano presenti novità sui permessi per le malattie e l’equiparazione del congedo matrimoniale e quello per le unioni civili. Restano però non pochi problemi, con le polemiche di molte assicurazioni di consumatori e sindacati minori sul reale impatto dell’aumento a 85 euro mensili (ammesso e non concesso che si trovino i fondi, come proviamo a spiegare qui sotto). «Gli aumenti stanziati nelle ultime due Leggi di Stabilità ed in quella in questi giorni allo studio delle Commissioni di competenza del Senato, il disegno di legge n. 2960, non coprono nemmeno l’indennità di vacanza contrattuale, sottratta illegittimamente da diversi anni ai dipendenti pubblici», l’attacco arriva ancora dall’Anief, sindacato del mondo scuola che prova ad inquadrare la vicenda aumenti nella Pa. «Per coprire l’indennità non assegnata nel periodo di mancato rinnovo contrattuale occorre incrementare lo stipendio del 7%, quindi oltre il doppio di quanto previsto dall’Esecutivo.

Inoltre, sempre dalla Relazione tecnica al disegno di legge, risulta che gli aumenti riguardano solo i dipendenti pubblici (pari a circa 2 milioni e 700 mila unità) e non l’area dirigenziale, per la quale sono previsti finanziamenti, sempre utili all’incremento di stipendio, attraverso capitoli a parte», spiega il presidente Anief Marcello Pacifico nella nota redatta ieri durante il nuovo incontro alla sede Aran. Da ultimo, l’aumento “reale” che dovrebbe scaturire secondo i sindacati scuola sarebbe almeno di 170 euro, netti: «Al personale della pubblica amministrazione andrebbero quindi assegnati 340 euro lordi, pari a circa 200 euro medi netti a lavoratore. Più gli arretrati che vanno conteggiati da settembre 2015, come indicato da una puntuale sentenza della Corte Costituzionale e non, come intende fare il Governo, da gennaio 2016, peraltro attraverso l’assegnazione di una tantum miserevole di 14 euro al mese. Così per quasi due anni e mezzo, gli aumenti effettivi, considerando il quadrimestre 2015 cancellato, saranno inferiori agli 8 euro netti».

ANCI, “TAGLI A ENTI LOCALI IN MANOVRA”

L’allarme arriva dall’Anci nel giorno in cui sindacati e Aran sono tornati a sedersi per trovare un nuovo accordo ultimato sui contratti statali: secondo l’unione dei sindaci italiani guidata da Antonio Decaro (primo cittadino di Bari) il problema degli Enti Locali e dei tagli per trovare le risorse da destinare al contratto pubblico è tutt’altro che risolto. «È possibile che possano verificarsi gravosissimi tagli indiretti sui Comuni dai costi per il contratto dei dipendenti pubblici, che ricade direttamente e solo sui sindaci, da quelli per il Fondo debiti di dubbia esigibilità e ancora per quelli del Fondo di solidarietà comunale», spiega il presidente Anci davanti ai Parlamentari in Aula, nell’ottica delle discussioni sulla Manovra Economia. Il calcolo problematico è presto che fatto: nel 2018 la Manovra stanzia 2,85 miliardi di euro, dopo i 300 milioni messi da parte con la scorsa Legge di Bilancio e gli altri 900 aggiunti quest’anno: ma gli aumenti di 85 euro medi a tutti i lavoratori pubblici (circa 3,2 milioni di unità) valgono in tutto almeno 5 miliardi, con gli enti locali che - secondo l’Anci - saranno costretti a trovare le risorse mancanti. Il Governo ora dovrà dare una risposta alle amministrazioni locali per capire se effettivamente tutto quel denaro pubblico dovrà essere “trovato” dai Comuni (che quindi dovrebbe applicare tagli e aumento imposte, come primi provvedimenti) o se invece vi sono vie e soluzioni differenti.

© Riproduzione Riservata.