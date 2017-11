Contratti Statali/ Rinnovo tempo determinato Pa: “tetto massimo di 4 anni” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 1 dicembre 2017: aumento stipendi Pa, rinnovo del tempo deteminato, "tetto massimo di 4 anni", via i tirocini e gli apprendistati

01 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro PA Marianna Madia (LaPresse)

Dopo l’approvazione al Senato della Manovra dovrebbero dimezzarsi i tempi verso il “nuovo” e definitivo rinnovo dei contratti statali, ovvero l’ultimo passo per rendere effettiva la Riforma Pa espletata nei mesi scorsi dal ministro Madia. La Legge di Bilancio che dovrebbe contenere le cifre e le risorse anche per l’aumento medio degli stipendi degli statali - alla Camera potrebbero esserci novità dell’ultimo momento, la partita dunque non si può dire ancora finita - mentre intanto ieri sera la Pubblica Amministrazione ha ammesso - secondo fonti Ansa - una evoluzione del contratto a tempo determinato. Per gli statali potrebbe avere un tetto massimo di 36 mesi prorogabili di altri 12 ma non frazionabili e su specifiche casistiche: se i rumors dovessero diventare realtà, il rinnovo del contratto nazionale per la Pa centrale vedrebbe un netto cambio di passo rispetto alle condizioni finora in uso. In pratica si tratta di un format di tre anni con un "bonus" di un quarto. Non ci sarebbe inoltre spazio per altre forme flessibili come i tirocini e l'apprendistato. Da un lato potrebbe essere una ottima notizia per una evidente corsa al tempo indeterminato nella Pa, dall’altro però il rischio è che togliendo i vari elementi “intermedi” le varie amministrazioni si ritrovino le consuete pochissime risorse a disposizione e l’impossibilità di andare ad assumere i propri dipendenti. Come dire, o si inverte l’economia, oppure anche la Pa - esattamente come il lavoro privato - avrà sempre più problemi, tempo indeterminato o determinato che sia.

SINDACATI SCUOLA, “SERVONO GLI AUMENTI”

Sono ancora i sindacati ad alzare la voce sulla situazione ancora stagnante dei rinnovo per i contratti statalI: questa volta però a muoversi sono le sigle nazionali che saranno protagoniste in Aran con gli ultimi tasselli per il rinnovo definitivo da qui a fine 2’017 (si spera). Lo fanno per il mondo della Scuola, uno dei punti centrali dei vari comparti Pa che attendono l’aumento stipendiale: «Rinnovare il contratto nel settore scuola, dopo 10 anni di blocco, e’ un obiettivo importante ed ineludibile su cui Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal proseguono il loro impegno unitario», si legge nella lunga nota diffusa in queste ore tramite Orizzonte Scuola. La trattativa è da accelerare, altrimenti la firma del nuovo contratto slitterà ancora e si rischia di non essere pronti per il nuovo anno che sta per cominciare. «Il primo obiettivo che ci poniamo e’ ottenere nella legge di stabilita’ le risposte alle nostre rivendicazioni: risorse aggiuntive per la scuola da investire anche nel rinnovo contrattuale, potenziamento degli organici Ata e infanzia, eliminazione del divieto di sostituire il personale Ata indispensabile per il funzionamento delle nostre scuole», scrivono i sindacati Scuola.

© Riproduzione Riservata.