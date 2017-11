RIFORMA PENSIONI/ Non si può lavorare fino a 75 anni, dice Chiara Saraceno (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 1 dicembre. Le parole della sociologa Chiara Saraceno. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

01 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI CHIARA SARACENO

Chiara Saraceno non ha dubbi: il tema del futuro pensionistico dei giovani non doveva essere affrontato “all’ultimo momento, alla fine della legislatura e all’interno della discussione sulla legge di stabilità”. Intervistata dal Manifesto, la sociologa evidenzia che è impossibile pensare che si possa lavorare fino a 75 anni. “È vero che aumenta la durata di vita, succede dal Dopoguerra. Però bisogna guardare non solo a quanti anni si vive in più, ma a quanti anni di buona salute si vivono. Le donne vivono più a lungo degli uomini, ma hanno più anni di cattiva salute. Quest’ultimo è un dato fondamentale, purtroppo si continua a vedere solo il dato dell’aumento della durata della vita”, dichiara Saraceno, che spiega anche come la soluzione al problema dei bassi assegni non possa essere risolta con la previdenza complementare: “Se i giovani non hanno un’occupazione regolare, un reddito buono e sicuro, come fanno a iniziare un programma di contribuzione extra con i contratti che durano qualche mese? In più devono pagare bollette e affitti, investire per farsi una famiglia”.

Dal suo punto di vista queste indicazioni si ispirano a modelli caratterizzati da un mercato del lavoro stabile, come poteva essere quello vigente fino a qualche anno fa. Ma ora è tutto diverso, visto che i giovani già faticano a entrare nel mondo del lavoro. “Conosco molti genitori, me compresa, che da anni hanno aperto un’assicurazione privata per i figli. Una possibilità riservata solo a chi può permetterselo”, aggiunge.

OPZIONE DONNA, PARLA ANNA GIACOBBE

La proroga di Opzione donna era al centro di un emendamento della Legge di bilancio che è stato poi ritirato in quanto il Governo aveva dato parere contrario. Probabilmente quando la manovra arriverà alla Camera verrà fatto un nuovo tentativo, almeno questo è quanto aveva detto Raffaela Bellot, prima firmataria dell’emendamento al Senato. Anna Giacobbe ritiene che sia difficile arrivare a “una proroga per un tempo significativo”, visto che l’utilizzo dei risparmi rispetto ai fondi stanziati per Opzione donna è “condizionato al fatto che il diritto è ‘cristallizzato’”. “Per opzione donna (come per gli esodati) esiste anche un altro problema, che vogliamo risolvere: la possibilità di utilizzare il cumulo tra gestioni diverse per maturare i requisiti previsti. Le donne rimangono comunque in credito, troppo poche le misure per alleggerire una condizione particolarmente pesante dopo la legge Fornero”, ha aggiunto la deputata del Pd intervistata da Blasting News.

BOERI SULLA COMMISSIONE PER SEPARARE ASSISTENZA E PREVIDENZA

Per venire anche incontro alle richieste che sono state fatte in questo senso dai sindacati, nella Legge di bilancio è stata inserita una norma che mira a creare una commissione per studiare la separazione tra spesa previdenziale e assistenziale. Tito Boeri ha però avvertito che “quando si mette in piedi una commissione è sempre bene chiarire l'obiettivo, perchè‚ non è stato chiarito”. Secondo quanto riporta Public Policy, il Presidente dell’Inps ha anche dato piena disponibilità a contribuire ai lavori della commissione se il suo obiettivo “è isolare le tre componenti del sistema previdenziale, cioè la parte contributiva, quella assistenziale e di benevolenza o privilegio”. Rispetto a quest’ultima, ha sottolineato che negli anni i politici hanno voluto favorire “questa o quella categoria di lavoratori e dare loro delle pensioni che non erano minimamente giustificate alla luce dei contributi versati”. Boeri ha comunque avvisato che il lavoro della commissione non potrà far scendere la spesa pensionistica, in quanto “Eurostat considera la spesa previdenziale come l'insieme delle prestazioni pensionistiche, quindi non si scappa".

