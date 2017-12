RIFORMA PENSIONI 2017/ Sposetti-Richetti: nel Pd è guerra sui vitalizi (ultime notizie)

10 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

IL CASO VITALIZI NEL PD

È pronto a scoppiare all’interno del Partito democratico il caso dei vitalizi. Matteo Richetti, dopo la decisione di non calendarizzare il suo ddl al Senato, cosa che non avrebbe consentito di chiudere la legislatura con l’approvazione del provvedimento, ha deciso di presentare un emendamento alla Legge di bilancio, che sta proseguendo il suo iter parlamentare alla Camera. Repubblica riporta alcune dichiarazioni di Ugo Sposetti, piuttosto infastidito dalla situazione. “Questi ragazzotti non hanno rispetto per niente e per nessuno. Usare la Finanziaria per le pensioni dei parlamentari: una cosa da irresponsabili. Sono la classe dirigente peggiore che il Paese abbia mai visto, dei totali analfabeti”. Parole forti quelle dell’ex tesoriere dei Ds, che colpiscono in particolare perché provengono da un esponente dello stesso Pd.

Sposetti non ha mai nascosto di essere contrario al ddl Richetti, anzi aveva anche detto di essere pronto ad affossarlo se fosse iniziata la discussione in Senato. E anche ora promette battaglia: “Se per caso l’emendamento passa a Montecitorio, quando la legge torna al Senato faremo le barricate. In commissione Bilancio piantiamo una grana che non finisce più e fermiamo la manovra, possono scordarsi di approvarla prima del 31 dicembre. Se l’Italia va in esercizio provvisorio è colpa loro”. Dunque sarà bene che il Pd faccia chiarezza su questo fronte, anche perché Richetti, secondo quanto riporta il quotidiano romano, avrebbe spiegato che l’emendamento presentato alla manovra è stato concordato con Renzi.

NUOVA BATTAGLIA SUL BONUS POLETTI

Recentemente la Corte Costituzionale si è pronunciata a favore del bonus Poletti con il quale il Governo Renzi aveva posto rimedio alla bocciatura, da parte della stessa Consulta, del blocco delle indicizzazioni delle pensioni varato con la Legge Fornero. Non tutti i pensionati hanno avuto però tutto quel che sarebbe loro spettato. Per questo non manca chi è pronto a ricorrere alla Corte europea. Il Giornale riporta infatti le parole di Celeste Collovati, legale dell’associazione Aspes, che si occupa di difendere i diritti dei pensionati, secondo cui la scelta della Corte Costituzionale lascia qualche perplessità. “Troppi sono i punti controversi e i diritti violati che fanno propendere per un’altra possibile azione alla Corte Europea”, ha detto Collovati. Dunque la battaglia dei pensionati potrebbe non essere conclusa.

LE DIFFICOLTÀ IN VISTA DELLA PENSIONE

Una ricerca condotta da Schroders mostra che la maggior parte degli italiani ritiene di non risparmiare abbastanza in vista della pensione. Il diario del lavoro riporta alcune conclusioni dello Schroders Global Investor Study 2017, dal quale emerge che gli investitori intervistati nel nostro Paese che ancora lavorano stanno risparmiando il 9% del proprio reddito ogni anno, mentre la media europea si attesta al 9,9% e a livello globale all’11,4%. Altro dato interessante è che solamente circa la metà degli italiani pensa che la pensione che incasserà sarà sufficiente a vivere in modo confortevole o molto confortevole, mentre il 12% pensa che avrà delle difficoltà. Questo quando il 66% degli investitori globali e il 65% di quelli europei ritiene che la pensione basterà per vivere confortevolmente. Infine, gli intervistati italiani si aspettano di andare in pensione superati i 67 anni, anche se vorrebbero ritirarsi dal lavoro prima dei 62.

