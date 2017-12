RIFORMA PENSIONI 2017/ Il flop dell’Ape social e volontario (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 11 dicembre. Il flop dell’Ape social e volontario. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

11 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

La riforma pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

IL FLOP DELL'APE

Mentre la Legge di bilancio continua il suo iter parlamentare, c’è chi evidenzia come una delle misure principali della manovra dello scorso anno, ovvero l’Anticipo pensionistico, si sia rivelato un flop. Enrico Marro, sulle pagine del Corriere della Sera, ricorda infatti che sull’Ape social ci sono stati diversi problemi, con tanto di piccolo “scaricabarile” tra Inps e ministero del Lavoro a proposito dei criteri piuttosto rigidi scelti per accettare o meno le domande presentate. Situazione poi risolta con le linee guida ministeriali, che hanno dato vita a un riesame di alcune delle domande respinte ancora in corso. Resta il fatto che ancora nessuno ha ricevuto la prestazione, anche se nei giorni scorsi Tito Boeri ha garantito che entro fine anno arriveranno i primi pagamenti. In ogni caso ci sono stati diversi risparmi rispetto alle risorse stanziate. Cosa che lascia presagire la possibilità di estendere la durata dell’Ape social e di ampliare la platea dei beneficiari, senza che vi sia un esborso extra.

Marro sottolinea comunque che “o le previsioni del governo erano sballate o i criteri definiti con i decreti attuativi troppo severi”. In entrambi i casi l’esecutivo non ne esce con una buona immagine. Anche perché non è nemmeno partita l’Ape volontaria. “Il complesso iter procedurale non si è ancora concluso. A novembre è stato infatti siglato l’accordo quadro tra i ministeri del Lavoro e dell’Economia e le banche (Abi) e le assicurazioni (Ania) per definire modalità e costi del prestito che verrà fornito dal sistema creditizio e assicurato contro l’evento di morte prematura del beneficiario; ma non c’è ancora stato il via libera del Garante della privacy”, si legge sul Corriere.

USCITA ANTICIPATA E CUMULO: I POSSIBILI RISCHI

Una lettera indirizzata alla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, pubblicata poi oggi su Repubblica con relativa risposta, vede il problema delle pensioni anticipate e il cosiddetto “cumulo” espletato da uno dei tantissimi “quasi” pensionati che vogliono ben comprendere che ne sarà della loro pensione con le ultime modifiche atte con la riforma del Governo Gentiloni. «Sono un ex medico ospedaliero ( INPS ex INPDAP ) ed ex medico di medicina generale (ENPAM). Attualmente non sono in attività. Ho 64 anni compiuti», scrive il medico che illustra qui i propri requisiti principali, prima di porre la questione, «Vorrei sapere se è conveniente fare la domanda di pensione anticipata con il cumulo contributivo anche se non ci sono ancora circolari esplicative riguardo gli scambi INPS- Casse professionisti? Non corro il rischio di avere degli assegni decurtati?». La replica immediata chiarisce che la Gestione Inps e/o Cassa professionale ordinistica che partecipi alla definizione della pensione, liquiderà la propria quota di competenza del trattamento secondo le regole interne alla Cassa/Gestione. Non solo, «In cumulo, la Gestione ExInpdap calcolerebbe sicuramente la sua quota con metodo retributivo vista l'anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995, prendendo a riferimento la media retributiva delle sole retribuzioni maturate nella medesima Gestione, mentre Enpam calcolerebbe le proprie quote con le regole interne al proprio ordinamento». In poche parole, l’anzianità nei contributi potrebbe non essere pari a 43 anni e 11 mesi, «in quanto la Quota A Enpam ha caratteristiche proprie che, a seconda della convenzione che sarà firmata fra Inps e Enpam, potrebbe non rilevare al fine del diritto a pensione in cumulo». (agg. di Niccolò Magnani)

