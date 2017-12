Sciopero oggi 11 dicembre 2017/ Protesta Gfk Italia a Milano: domani maxi sciopero medici Servizio Nazionale

Sciopero oggi 11 dicembre 2017, ultime notizie, info e orari: protesta Gfk Italia a Milano. Domani maxi sciopero medici del Servizio Sanitario Nazionale, con tutte le sigle sindacali

11 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero oggi 11 dicembre (LaPresse)

Per la giornata di oggi 11 dicembre 2017 gli scioperi presenti a livello nazionale per fortuna sono assai ridotti e si riducono alle “sole” vertenze sindacali aziendali che dunque non coinvolgono le grandi masse di utenti e pendolari tra servizi principali e trasporti pubblici. Su tutte, la giornata di oggi vede a Milano lo sciopero nazionale di Gfk Italia con un presidio organizzato oltre alla protesta dal lavoro per 4 ore di molti dipendenti dell’azienda leader di ricerche sociali e di mercato. Lo sciopero di quattro ore dei lavoratori Gfk oggi, lunedì 11 dicembre, a Milano, avrò presidio (a partire dalle ore 11) davanti alla sede aziendale (in via Tortona 33), indetto da Filcams Cgil e Fisascat Cisl. Come riporta la nota dei sindacati, «Gfk, multinazionale leader nel settore delle ricerche di mercato, ha annunciato a fine agosto 2017 un piano di riorganizzazione mondiale, prevedendo centinaia di licenziamenti a livello globale e la possibilita` di una pesante riduzione degli occupati anche per l’Italia. Dopo tale annuncio e` stato dichiarato lo stato di agitazione nelle sedi milanesi e romane, in data 19 Ottobre si e` effettuato un primo sciopero di 2 ore che ha visto un partecipato presidio davanti alla sede Gfk Italia in via Tortona a Milano». Non solo, dopo tre mesi dalla comunicazione della riorganizzazione, «i soggetti preposti a dare risposte si trincerano dietro a un 'non lo sappiamo', nulla ci e` stato comunicato e nessuna iniziativa tesa a salvare l’occupazione e` stata ipotizzata. Riteniamo inaccettabile tale comportamento, le lavoratrici e i lavoratori Gfk chiedono di avere risposte chiare rispetto al loro futuro e a quello delle loro famiglie», chiude la nota sindacale contro Gfk Italia.

DOMANI 12 DICEMBRE SCIOPERO MEDICI

Giornata di domani invece sarà maggiormente coinvolta da uno sciopero nazionale di ben più grande portata: incrociano le braccia infatti molti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale, addirittura di 24 ore a partire dalla mezzanotte del 12 dicembre. La protesta nasce «contro la legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento e per lo stallo del rinnovo del contratto di lavoro»: adesione di quasi tutte le principali sigle sindacali nazionali, «le Organizzazioni sindacali denunciano i contenuti della legge di bilancio 2018 all’esame del Parlamento, in quanto reiterano politiche sempre meno orientate all’obbligo di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, secondo principi di equità e sicurezza, ed escludono con pervicacia la sanità pubblica dalla ripresa economica in atto fino a renderla non più sostenibile se non dalle tasche dei cittadini». Problemi a livello regionale e locale, con i servizi di base ovviamente garantiti negli ospedali e negli ambulatori ma con notevoli disagi per esami, prenotazioni e possibili interventi di routine.

