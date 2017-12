RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social, Leonardi spiega le novità in arrivo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 12 dicembre. Ape social, Leonardi spiega le modifiche in arrivo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

12 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

APE SOCIAL, LE PAROLE DI LEONARDI

L’Ape non è affatto un flop. Lo dice Marco Leonardi, spiegando che “alla fine stimiamo di accettare per quest’anno 38 mila domande di Ape sociale e lavoratori precoci sulle 55 mila preventivate dalla legge finanziaria del 2016. Oltre i due terzi del totale, dunque”. È Repubblica a riportare le parole del consigliere economico di palazzo Chigi, il quale ricorda che avanzeranno 200 milioni di euro rispetto alle risorse già stanziate. Soldi che saranno impiegati “dal 2018 in poi per allargare l’Ape sociale, come da accordo con i sindacati”. Ci saranno anche delle modifiche per rendere più fruibili i criteri di accesso all’Anticipo pensionistico agevolato. “Alcuni li abbiamo cambiati già in corso d’opera. Avrà l’Ape anche chi ha lavorato per meno di sei mesi dopo la fine della Naspi. E chi non viene da un licenziamento, ma dalla chiusura di un contratto a termine. Basterà poi la sola verifica del ministero del Lavoro per accertare che un’occupazione è gravosa, senza anche l’incrocio con i dati Inail. Ma faremo altre modifiche e confermeremo il bonus contributivo alle donne con figli. In attesa delle proposte del Parlamento”, evidenzia Leonardi.

L’economista annuncia anche la costituzione di “un fondo per l’Ape sociale del 2019. Nessun denaro andrà perso, ma servirà a finanziare la misura anche dopo il 2018”. Intanto un tweet di Tito Boeri apre uno spiraglio per quanti stanno aspettando l’erogazione della prestazione. “Buona notizia: lavorando anche sabato, domenica e festivi riusciremo a liquidare il primo lotto di arretrati di Ape sociale entro Natale”, ha scritto il Presidente dell’Inps.

RITA, COME FUNZIONA L'ALTERNATIVA ALL'APE

Rita è l'alternativa all'Ape per avere la pensione prima, ma come funziona? Gli ultimi ritocchi in sede di manovra hanno permesso di allargare l'accesso a questa prestazione: sarà riconosciuta dal 2018 ai lavoratori che avranno cessato il rapporto di lavoro a meno di 5 anni dall'età di vecchiaia, con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria, e agli inoccupati da almeno 24 mesi e che maturano entro dieci anni i requisiti per la vecchiaia, con 20 anni di contributi. A differenza dell'Ape, la Rita non è un prestito intermedio da un istituto finanziario e/o assicurativo, bensì mette in gioco il risparmio previdenziale dei lavoratori in una fase anticipata rispetto alle norme di legge fin qui in vigore. La Rita, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha il merito di rendere i lavoratori avvertiti sull'opportunità di costruirsi la propria posizione previdenziale, senza attendere passivamente il solo ottenimento dei requisiti di norma. Chi dispone di liquidità può considerare allora di conferirla nel proprio fondo pensione, sfruttando diversi benefici, come la deduzione fiscale fino ad un massimo di 5164,57 euro l'anno e la possibilità di rendere più consistente il montante accumulato per ottenere una seconda pensione più alta o un capitale utilizzabile prima del percepimento dell'assegno previdenziale di primo pilastro. (agg. di Silvana Palazzo)

