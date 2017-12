Sciopero medici, 12 dicembre 2017/ Saltano 40mila operazioni per il rinnovo dei contratti (ultime notizie)

Sciopero dei medici oggi, 12 dicembre 2017: saltano 40mila operazioni, ospedali a rischio cas. Protesta anche per mancato rinnovo dei contratti. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

12 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Sciopero dei medici oggi, 12 dicembre 2017 (Foto: da Pixabay)

Sciopero dei medici e dei dirigenti sanitari italiani, strutturati e precari: quasi tutte le sigle sindacali dei camici bianchi hanno aderito alla protesta di oggi, martedì 12 dicembre. L'adesione, dunque, si preannuncia molto alta, quindi potrebbero esserci disagi per i pazienti, tra code e appuntamenti saltati, ambulatori chiusi o aperti in parte, interventi rinviati ed esami diagnostici fermi. Le attività di urgenza, chirurgiche e di pronto soccorso, ovviamente saranno assicurate. Lo slogan dello sciopero è che la sanità chiude un giorno per non chiudere per sempre, ma intanto dovrebbero essere sospesi, secondo l'Anaao, circa 40 mila interventi chirurgici, centinaia di migliaia di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche, oltre all'attività veterinaria legata al controllo degli alimenti. L'ultimo sciopero nazionale si è tenuto due anni fa circa, ma questo è molto più sentito: «Faremo varie manifestazioni nelle città», ha annunciato Carlo Palermo di Anaao. A Roma, ad esempio, è previsto un sit in in via XX Settembre di fronte al ministero dell'Economia.

SCIOPERO DEI MEDICI OGGI: LE RAGIONI DELLA PROTESTA

Perché i medici e i dirigenti sanitari italiani scioperano oggi? Il motivo principale dell'agitazione è il definanziamento del sistema sanitario. L'aumento del fondo nazionale di un miliardo l'anno, «già piuttosto basso», è azzerato secondo Anaao da una serie di misure previste anche per il 2018. Chiedono allora l'approvazione degli emendamenti alla Finanziaria per dare un po' di respiro alle casse della sanità. Finora il sistema sanitario sarebbe stato sostenuto dal sacrificio dei camici bianchi e delle Regioni, che hanno garantito i Livelli essenziali di assistenza a spese dei professionisti, tra ferie saltate e abusi dell'orario di lavoro. Peraltro i medici aspettano da otto anni il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che è triennale, e denunciano l'uso del precariato per supplire alle carenze del personale. Cgil medici ha aggiunto che lo sciopero si fa «per la sanità pubblica, il diritto dei cittadini alla cura, il diritto dei medici a curare. Per un contratto che riconosca il valore del nostro lavoro e ne migliori le condizioni per la qualità e la sicurezza dei servizi per i cittadini». Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin si è schierata al fianco dei medici italiani: «Ci sono due problemi. Uno è quello dello sblocco del turn over. Che credo abbiamo seriamente contribuito a risolvere». L'altro è il rinnovo del contratto, «che non è un tema che gestisce il ministero della Salute, ma spero riusciremo a dare una mano».

