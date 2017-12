Contratti statali/ Aumento stipendi scuola, M5s vs Governo: “una mancetta da 50 euro” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 13 dicembre 2017: rinnovo contratto scuola, M5s attacca il governo “gli aumenti Pa sono una mancetta”

13 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti Statali, aumento stipendi docenti (LaPresse)

Si schiera una volta di più contro la riforma del governo Pd sul rinnovo dei contratti statali, il Movimento 5 Stelle, a maggior ragione ora che si è sotto campagna elettorale. L’occasione è ancora una volta il nodo e problematico aumento degli stipendi per tutti i dipendenti statali, in particolare i docenti: l’intervento dell’onorevole Silvia Chimienti su La Tecnica della Scuola punta il dito contro la “mancetta” che gli insegnanti sarebbero costretti, secondo i calcoli dei grillini, a ricevere. «Altro che aumenti da 85 euro in media, il ministero delle finanze sta infatti cercando altri 300 milioni di euro per poter aumentare di 85 euro lordi tutti i contratti indistintamente. Vien da chiedersi: dove è finita la promessa di eliminare la forbice retributiva e avvantaggiare quei dipendenti statali con lo stipendio più basso che maggiormente hanno sofferto la crisi economica?», spiega l’onorevole in quota Movimento 5 Stelle. La “mancetta” riguarda i circa 50 euro che in realtà dovrebbero trovarsi in tasca nel prossimo 2018 tutti gli insegnanti: «Gli 85 euro lordi, quindi 40-50 euro netti, di Gentiloni si tramuteranno in una mancia che verrà poi ripresa con gli interessi successivamente, è la prassi del PD. Non permetteremo questa ulteriore offesa alla scuola italiana! La lotta sarà senza esclusione di colpi». E infine, la Chimienti attacca ancora più duramente l’intera trafila di trattative (non ancora finite) sul rinnovo Pa: «dopo 10 anni di contratto bloccato, un anno di contrattazione con i sindacati e lo stipendio dei docenti che è il più basso del pubblico impiego (lo squilibrio salariale è anche a livello europeo, un dislivello netto e chiaro che ci viene ribadito periodicamente dall’Ocse…. i docenti italiani sono i meno pagati d’Europa), il governo se ne esce con un aumento che sembra più una mancetta come contentino».

UIL, “NON TRASFORMARE AUMENTI PA IN PERCENTUALE”

L’accordo è ancora lontano: tra sindacati e Governo, il rinnovo dei contratti statali rischia di rimanere “impallato” nel problema di risorse economiche, diatribe tra i vari comparti della Pubblica Amministrazione e “vicinanza” alle urne, con la classe Pa che il Pd non vuole inimicarsi ulteriormente come già avvenuto dopo la “Buona Scuola” di Renzi. La Ragioneria Generale dello Stato nella relazione inviata al Governo per la Manovra Economica, ha spiegato che la somma di 2,85 miliardi di euro messa a punto per l’aumento degli stipendi garantisce un surplus del 3,48% rispetto alla busta paga dei lavoratori pubblici, «calcolato su una retribuzione media di 31.749 euro, garantisce 85 euro lordi mensili per tredici mensilità», spiega la Ragioneria Generale dello Stato. Intervistato dal Messaggero, il segretario generale della Uil Scuola Pino Turi ha spiegato con chiarezza: «Trasformare in percentuale l’aumento medio degli 85 euro, indistintamente su tutti i comparti, avvantaggia i comparti con le retribuzioni più elevate, in contrasto con l’accordo del 30 novembre che prevede la riduzione della forbice retributiva e la valorizzazione dei livelli retributivi che più hanno sofferto la crisi economica e il blocco della contrattazione che, come è noto, comprendono la scuola che rappresenta il fanalino di coda nelle retribuzioni dei dipendenti pubblici».

