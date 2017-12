RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 13 dicembre. Flai-Cgil Sicilia chiede Quota 41 (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 13 dicembre. Manifestazione della Flai-Cgil in Sicilia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

13 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

MANIFESTAZIONE FLAI-CGIL IN SICILIA

La Flai-Cgil Sicilia ha indetto una manifestazione regionale che si terrà il oggi a Catania per chiedere delle modifiche al sistema previdenziale. “Rivendichiamo pensioni dignitose per i lavoratori stagionali e l’effettivo riconoscimento dei lavori pesanti. I lavori non sono tutti uguali, basti pensare alle campagne di raccolta e alle attività nelle serre o alla pesca, e di questo occorre tenere conto, facendo durare meno un lavoro particolarmente faticoso e usurante”, ha detto il Segretario generale della Flai Sicilia, Alfio Mannino. La Federazione lavoratori agro industria ha infatti evidenziato che stante l’attuale sistema pensionistico un operaio che lavora nel settore agricolo con un contratto a tempo determinato, e quindi con una carriera discontinua, non potrà andare in pensione prima dei 70 anni. Per questo la richiesta del sindacato è quella di far sì che si possa andare in pensione dopo 41 anni di contributi e a partire dai 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Inoltre, si chiede di ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social, includendo anche i lavoratori del settore agroalimentare.

“Con le regole attuali i lavoratori di questi settori saranno tra i più penalizzati. Si tratta di settori importanti che vanno rilanciati e con essi lavoro e tutele anche per dare prospettive future credibili ai più giovani”, ha aggiunto Mannino, secondo quanto riportato dal sito di Rassegna sindacale. Il sindacalista ha chiesto anche un piano straordinario di difesa e valorizzazione del territorio siciliano, migliorando i servizi all’agricoltura e tutelando forestali e lavoratori di consorzi di bonifica, Esa e Aras.

VITALIZI, LA SFIDA DI RICHETTI A GRASSO

Matteo Richetti non vedrà diventare legge il suo ddl sui vitalizi dei parlamentari e non è riuscito nemmeno a inserire l’emendamento che avrebbe portato allo stesso risultato nella Legge di bilancio. La commissione Bilancio della Camera l’ha infatti dichiarato inammissibile. Il deputato dem lancia quindi la sfida a Pietro Grasso, Presidente del Senato e ora leader di Liberi e uguali, la formazione sorta a sinistra del Pd. “Potrebbe convocare l’ufficio di presidenza e dare il via libera ai tagli con una semplice delibera, come già ha fatto la Camera”, ha detto Richetti secondo quanto riporta Repubblica. “Fonti vicine al presidente del Senato fanno notare che Grasso, anche in consiglio di presidenza, può solo raccogliere le indicazioni che giungono dalla maggioranza. Indicazioni che non sono mai arrivate. Anzi: si scopre che mercoledì scorso proprio il Pd, in conferenza dei capigruppo, ha detto no alla richiesta, fatta dai 5 Stelle, di inserire nel calendario d’aula la norma sui vitalizi già approvata alla Camera”, si legge ancora sul quotidiano romano.

BERLUSCONI CONTRO EURO, CIAMPI E PRODI

Silvio Berlusconi torna a parlare del suo programma elettorale e di nuovo ribadisce il suo punto di vista sulle pensioni. Ospite di TgCom24, il Presidente di Forza Italia ha detto: “Ai pensionati massacrati dal cambio lira/euro imposto da Ciampi e Prodi porteremo la pensione minima a 1.000 euro. Adegueremo le altre pensioni al costo della vita e daremo la pensione alle mamme”. Dunque con queste dichiarazioni l’ex Cavaliere sembra imputare al passaggio dalla lira all’euro la perdita del potere d’acquisto subita dai pensionati. E a proposito dell’Europa Berlusconi ha detto: “Noi vogliamo meno vincoli dall'Europa. Questa non è l'Europa immaginata dai fondatori come il nostro De Gasperi, e neppure da noi giovani di allora. Dobbiamo continuare a voler arrivare a quell'Europa, ma con un Governo che sappia battere i pugni sul tavolo fino a minacciare di uscire dall'Europa, senza mai farlo, ma se serve si può dire, tenendo presente che senza l'Italia l'Europa non c'è più”.

