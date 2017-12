RIFORMA PENSIONI 2017/ La letterina di Babbo Natale Cgil ai parlamentari (ultime notizie)

14 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni di Susanna Camusso (Lapresse)

LA LETTERINA CGIL AI PARLAMENTARI

Come annunciato, Susanna Camusso ha presentato ieri le iniziative che la Cgil intende portare avanti dopo la mobilitazione del 2 dicembre per protestare contro le proposte del Governo sulle pensioni, ritenute insufficienti. Simbolicamente il sindacato ha preparato delle letterine natalizie che sono state affidate a otto Babbi Natale con il compito di consegnarle ai parlamentari italiani. Riportiamo il testo di questa letterina: “Caro onorevole, ho ricevuto migliaia di lettere da lavoratrici e lavoratori, giovani, disoccupati e pensionati. Mi chiedono regali che ho cercato ma che non ho trovato nel mio deposito. Poi ho capito perché…. Non erano regali ma erano diritti! Per questi io non posso fare nulla, ma sicuramente Lei sì! Potrebbe dare loro risposte usando, ad esempio, la Legge di bilancio che il Parlamento sta per approvare, non crede?

Vede, caro Onorevole, sulle pensioni moltissimi chiedono il blocco del meccanismo di adeguamento del requisito pensionistico all’attesa di vita, che è sbagliato, perché non tiene conto del fatto che i lavori non sono tutti uguali. I giovani mi chiedono un lavoro, una vita meno precaria e certezze sul proprio futuro pensionistico. Mentre le donne chiedono un riconoscimento del proprio lavoro, anche quello di cura, che attualmente non è riconosciuto a nessuno. Chi invece il lavoro non ce l’ha più chiede protezioni sociali più ampie e una nuova occupazione. Con l’approvazione della Legge di bilancio si può iniziare a tracciare un sentiero fatto di risposte e certezza, quelle che i lavoratori chiedono da anni e che io proprio non posso dargli. Adesso tocca a Lei!”.

POLETTI CONFERMA LE MODIFICHE ALL'APE SOCIAL

Giuliano Poletti conferma le indiscrezioni che si erano diffuse nei giorni scorsi: il Governo intende ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social e lo farà attraverso un emendamento alla Legge di bilancio che verrà presentato alla Camera. “I risparmi ci sono, l'emendamento ci sarà e gli argomenti sono essenzialmente quelli riferiti al documento che avevamo presentato ai sindacati”. Secondo quanto riporta pensionioggi.it, il ministro del Lavoro ha sottolineato che saranno previsti anche degli sconti contributivi per le donne che hanno avuto figli. “L'emendamento arriverà in commissione alla Camera e sarà costituito sulla base dei risparmi”, ha aggiunto Poletti. Dovrebbe poi essere istituito il fondo per far sì che l’Ape social possa essere prorogato in caso di nuovi risparmi rispetto alle risorse stanziate.

LA CGIL PREPARA LA PROSSIME MOSSE

“Continueremo la mobilitazione, domani annunceremo le prossime mosse per cambiare questo sistema ingiusto”. Con queste parole, riportate dall’Agenzia Vista, Susanna Camusso dà appuntamento alla stampa per le 11:00 in piazza della Rotonda a Roma. La Segretaria generale della Cgil spiegherà infatti le iniziative che il sindacato metterà in campo nei prossimi giorni per portare avanti la mobilitazione che ha avuto un primo “step” importante con le manifestazioni svoltesi in cinque città italiane. La Cgil non ha infatti giudicato sufficienti le proposte contenute nel pacchetto pensioni presentato dal Governo, soprattutto per la mancanza di provvedimenti riguardanti i giovani e le donne. Dunque, come promesso, la mobilitazione del sindacati continua, mentre la Legge di bilancio ancora deve essere portata in aula alla Camera.

