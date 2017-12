Concorsi pubblici/ Guardia di Finanza, bando 30 allievi soccorso alpino: prove e scadenza (15 dicembre 2017)

Concorsi pubblici, ultime notizie di oggi 15 dicembre 2017. Guardia di Finanza, bando 30 allievi soccorso alpino: prove e scadenza. Delibera per quello degli Ospedali Riuniti di Foggia

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Concorsi pubblici (Foto: LaPresse)

Scade oggi, venerdì 15 dicembre 2017, il termine per inviare la propria domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 allievi finanzieri del contingente ordinario, specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”. Di questi trenta posti, quattro sono riservati ai candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. Lo svolgimento del concorso comprende una prova scritta, prove di efficienza fisica, accertamento dell'idoneità psico-fisica, accertamento dell'idoneità attitudinale, accertamento dell'idoneità al servizio di soccorso alpino. La prova scritta consiste in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici, a partire dal 15 gennaio 2018. Sono ammessi alle prove di efficienza fisica i candidati che si classificheranno nei primi 300 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono ammessi anche i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile.

Clicca qui per visualizzare il bando del concorso.

FOGGIA, BANDO 137 OPERATORI SOCIO-SANITARI

Si è sbloccata la procedura per l'assunzione di 137 operatori socio-sanitari agli Ospedali Riuniti di Foggia. Dopo mesi di attesa è stata pubblicata la delibera: nell'atto del policlinico (che potete scaricare cliccando qui) sono precisate le procedure per presentare la domanda. Il candidato deve presentare la domanda esclusivamente per via telematica usando il "form online" disponibile sul sito internet istituzionale dell'azienda. Anche i titoli posseduti dovranno essere caricati direttamente nella piattaforma individuata nella delibera, attraverso autocertificazioni. La commissione di valutazione potrà assegnare massimo 100 punti come punteggio massimo. I punti massimi vengono così ripartiti: 40 per i titoli e 60 per le prove d'esame, metà per lo scritto e metà per l'orale. Serviranno almeno 21 punti allo scritto e altrettanti all'orale per superare le prove. Sta per cominciare il primo step del concorso che dovrà rinforzare gli organici della struttura ospedaliera foggiana.

