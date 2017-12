Contratti statali/ Anief vs sindacati: “non ha senso firmare il rinnovo” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 15 dicembre 2017: aumenti stipendi Pa, Anief vs sindacati, "non ha senso firmare il rinnovo". Le promesse della Madia

15 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti Statali, protesta sindacati (LaPresse)

Ancora durissimo il sindacato autonomi Anief, contro il Governo, il ministro Madia e tutti gli altri sindacati che potrebbero arrivare a firmare il rinnovo sui contratti statali, almeno sul comparto centrale Pa entro fine 2017. «Anief invita a rinviare le trattative e mette a disposizione il modello per recuperare almeno il 50% dell’inflazione programmata, relativa alla mancata indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale, di cui si mette a disposizione la diffida. Perché dopo l’inerzia totale durata otto anni e aver fatto passare altri 12 mesi dall’accordo con la Funzione Pubblica, l’Intesa del? 30 novembre 2016, improvvisamente l’Agenzia che svolge la contrattazione per gli interessi della parte pubblica si ricorda dei diritti dei lavoratori e si accinge ad imporre ai sindacati maggiori un tour de force di incontri finalizzati a concludere il primo rinnovo contrattuale addirittura in poche ore». La nota del presidente Pacifico intende dare contro tanto al ministero quanto ai sindacati che sulla trattativa che si è spalmata per mesi ancora non hanno raggiunto un dato certo: «Non ha senso porre oggi una firma che potrebbe essere sconfessata fra qualche mese, anche perché le uniche risorse stanziate nella Legge di Stabilità sono, per quanto riguarda gli arretrati del biennio 2016/16, ben quindici inferiori al costo complessivo dell’inflazione certificata. E anche per gli aumenti effettivi, a regime dal prossimo 1°gennaio, si riscontra un incremento pari ad un terzo di quello necessario a coprire lo stesso disavanzo. La verità è che si sapeva da tempo che la legislazione sarebbe terminata in questo periodo e c’era tutto il tempo per prevedere un pre-accordo, chiaro e definito».

MADIA, "AUMENTI SENZA PERDERE BONUS 80 EURO"

Ciclicamente la responsabile della Pubblica Amministrazione, davanti ai rumors e le tante polemiche su un rinnovo dei contratti statali che ancora non è giunto a conclusine, torna sull’argomento, afferma che invece le risorse ci sono e che non bisogna temere di perdere il bonus Irpef da 80 euro, a rischio per alcuni dipendenti pubblici in determinate fasce di reddito che vedrebbero uno scostamento decisivo con l’amento stipendiale promesso dal governo. Ebbene, anche oggi il Ministro Madia prova a spegnere i focolai delle polemiche che da più parti giungono contro il governo e l’Aran, ancora senza accordi definitivi in vista nei prossimi giorni. «Le risorse ci sono, assolutamente», conferma il ministro da margine di un convegno di Rete Imprese Italia sui costi alti della burocrazia in Italia. «Noi - ha sottolineato all’Adnkronos - abbiamo stanziato con questa ultima legge di bilancio, ultima, auspico, prima della firma del contratto, le risorse che servono a fare due cose, che poi sono gli unici due impegni economici che ho preso con i sindacati: un aumento medio di 85 euro nei contratti e inoltre evitare che chi oggi ha 80 euro li perda con l’aumento contrattuale».

© Riproduzione Riservata.