RIFORMA PENSIONI 2017/ Cisl e Uil difendono le loro scelte (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 15 dicembre. Cisl e Uil difendono le loro scelte sulle proposte governative. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

15 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Furlan, Barbagallo e Camusso (Lapresse)

CISL E UIL DIFENDONO LE LORO SCELTE

Se la Cgil ha deciso di continuare la sua protesta contro le proposte del Governo sulle pensioni, scrivendo anche una letterina di Babbo Natale ai parlamentari, Cisl e Uil difendono la scelta fatta di non schierarsi contro quanto messo sul piatto dall’esecutivo. Carmelo Barbagallo, partecipando a un’iniziativa della Uil Molise, ha infatti detto, secondo quanto riporta primopianomolise.it: “Noi abbiamo fatto il massimo possibile con una finanziaria che aveva solo 5 miliardi per gli investimenti. Buona parte delle risorse è stata destinata alle pensioni, al lavoro per i giovani e alle donne. Ora la terza fase. Non è un accordo che chiude la partita, abbiamo chiesto due commissioni per la terza fase da attuare da settembre in poi: la prima per separare l’assistenza dalla previdenza e l’altra tecnico scientifica per stabilire quali sono i lavori gravosi e più pesanti”.

Annamaria Furlan, invece, prendendo parte al Consiglio generale della Cisl di Catania, ha spiegato che “aver bloccato l'aumento dell'età pensionabile per 15 categorie e ampliato la platea dell'Ape socia non è stato per niente un piatto di lenticchie. Abbiamo fatto un buon lavoro, basta chiederlo agli interessati”. Secondo quanto riporta Il diario del lavoro la sindacalista ha detto che “per sapere se abbiamo fatto bene a concludere l'accordo con il Governo sulle pensioni non bisogna chiederlo ai frequentatori dei talk show, ma ai lavoratori edili di 63 anni che stanno su una gru a trenta metri, agli operai agricoli o siderurgici che lavorano dopo 40 anni in condizioni spesso infernali”.

LEGA CONTRO LA DOPPIA TASSAZIONE

Il Senatore della Lega Nord, Stefano Candiani, ha presentato un’interrogazione sulla questione dei pensionati italiani, ex lavoratori all’estero. Ansa riporta alcune dichiarazioni del parlamentare del Carroccio, secondo cui “il Pd si dimentica dei pensionati rientrati in Italia dopo anni di lavori all'estero e li tratta come se fossero 'pericolosi evasori fiscali'. Reputo inaccettabile applicare una doppia tassazione sulle pensioni di centinaia di anziani rientrati in Italia dopo anni di lavoro all'estero. Il Pd, essendo al Governo, avrebbe tutti gli strumenti necessari per risolvere la situazione in poco tempo, attraverso una circolare ministeriale o con una modifica sul maxi emendamento che andranno ad approvare e sul quale porranno la fiducia, si assumano quindi le proprie responsabilità e la smettano di far passare per invasori dei semplici pensionati”.

© Riproduzione Riservata.