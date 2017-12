RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social, le mancanze secondo la Cgil (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 16 dicembre. Le parole di Roberto Ghiselli sulle misure per l’Ape social. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

16 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Lapresse

APE SOCIAL, LE PAROLE DI GHISELLI (CGIL)

La Cgil ha giudicato insufficienti le proposte del Governo sulle pensioni, tanto da scendere in piazza il 2 dicembre. Tuttavia Roberto Ghiselli ammette che alcune delle novità sull’Ape social sono positive. “La Cgil giudica positivamente che, sia per l’Ape sociale che per i precoci, in aggiunta al requisito contributivo dei 6 anni sugli ultimi 7 di lavoro, si preveda un allargamento ai 7 anni su 10. Bene inoltre la rimozione del vincolo del tasso di tariffa Inail del 17 per mille. Erano entrambe nostre richieste”, dice il sindacalista. Che non manca di evidenziare che altre richieste non sono state invece recepite, “come quella dell’abbassamento della soglia di contribuzione necessaria per accedere ai lavori gravosi, da 36 anni a 30 anni di contribuzione, e l’allargamento della platea per tutti coloro che hanno perso il lavoro e sono attualmente disoccupati”.

Il Segretario confederale della Cgil sottolinea però anche un altro aspetto dell’emendamento presentato dal Governo alla Legge di bilancio: “si conferma che le risorse risparmiate quest’anno non verranno reimpiegate per le finalità previdenziali a cui erano state destinate”. Uno studio della Cgil aveva infatti messo in rilievo come i risparmi di spesa per l’Ape social siano stato per il 2017 superiori ai 500 milioni di euro, mentre con l’emendamento se ne mettono sul piatto meno di 175 in tre anni. Ghiselli ricorda infine che l’istituzione del fondo in cui far confluire i risparmi dell’Ape social non comporta la sua proroga anche per il 2019.

I DATI SULLE CASSE DEI PROFESSIONISTI

È stato diffuso il settimo Rapporto del Centro studi dell’Adepp, dal quale emerge che il numero di professionisti iscritti alle casse di previdenza private ammonta a circa 1,5 milioni. Askanews riporta alcuni interessanti dati di questo Rapporto, tra cui l’aumento della raccolta nel 2016, superiore del 7% rispetto al dato dell’anno precedente e della prestazioni erogate (+1,6%). Interessante notare anche un trend crescente del patrimonio della casse, passato dai 65,6 miliardi del 2013 agli 80 del 2016. L’aumento nel corso degli anni ha riguardato anche le entrate contributive (+80% negli ultimi 12 anni) e le prestazioni erogate (+68%). Nel 2016 si è però confermata la diminuzione di nuove iscrizioni. In calo anche il numero di lavoratori autonomi, mentre aumentano i liberi professionisti. I quali hanno tuttavia visto scendere il loro reddito nel corso degli anni.

APE SOCIAL, GLI EMENDAMENTI APPROVATI E NON

In commissione Bilancio della Camera ieri c’è stato l’esame degli emendamenti della Legge di bilancio ed è stato approvato un subemendamento del Pd che estende “ad altri lavoratori (fratelli, sorelle e affini) che assistono familiari disabili” la possibilità di accedere all’Ape social, come ha scritto Davide Baruffi sulla sua pagina Facebook. Nella stessa seduta, Walter Rizzetto, come si può vedere in video che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha invitato il Governo a riflettere sulla possibilità, come aveva avuto modo di chiedere in un emendamento, di consentire l’accesso all’Ape social con 20 anni di contributi per tre categorie: i lavoratori stagionali, gli operai agricoli e del settore pesca. Ciò in ragione del fatto che per loro è difficile riuscire a lavorare tutto l’anno e quindi raggiungere i 20 anni di contributi significa lavorare comunque 30 anni circa.

