RIFORMA PENSIONI 2017/ Per l’Ape ci vorranno 63 anni e 5 mesi (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 17 dicembre. Aumentano i requisiti per l’Ape dal 2019. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

17 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

AUMENTANO I REQUISITI PER L'APE DAL 2019

Il Governo ha presentato un emendamento alla Legge di bilancio per ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social e istituire un fondo dove far confluire gli eventuali risparmi con il fine di prolungare l’Anticipo pensionistico agevolato al 2019. Con la stessa manovra, invece, è già stata prorogata di un anno l’Ape volontario, visto che ancora nessuno ne ha potuto usufruire, essendo la macchina burocratica in ritardo sulla tabella di marcia. Si sarebbe dovuto partire a maggio, ma probabilmente solo dall’inizio del 2018 si potrà fare domanda per l’Ape volontario. Come segnala Il Sole 24 Ore non bisogna però dimenticarsi che se adesso l’Apevolontario è accessibile dai 63 anni, dal 2019 lo sarà dai 63 anni e 5 mesi, in virtù dell’aumento dell’età pensionabile che scatterà proprio dal 1° gennaio 2019. Bisognerà poi vedere se la stessa sorte toccherà all’Apesocial, ma prima di porsi questo problema occorrerà vedere se ci saranno le risorse per la proroga.

Il quotidiano di Confindustria segnala poi che “l’aumento dei requisiti pensionistici comporterà anche la revisione dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi. Seppur in misura ridotta ciò interesserà tutti i lavoratori”. Tuttavia, si chiarisce ancora nell’articolo, “l’allungamento dell’età pensionabile comporterà una vita lavorativa più lunga e, pertanto, di norma sarà accantonato un montante contributivo maggiore. Di fatto gli effetti della diminuzione dei coefficienti saranno mitigati”. Insomma, l’aumento dei requisiti pensionistici ha più effetti di quel che si potrebbe pensare.

DEMOCRATICA CRITICA DI MAIO

Luigi Di Maio, intervenendo a Radio Anch’io, ha detto che il Movimento 5 Stelle intende abolire gradualmente la Legge Fornero e che per farlo si possono reperire le risorse tagliando le pensioni d’oro. Dichiarazioni che lo fanno finire nel mirino di Democratica, il sito di informazione del Pd, il quale evidenzia che per raggiungere i 12 miliardi di euro indicati dal candidato Premier pentastellato bisognerebbe colpire le pensioni sopra i 2.500 euro al mese. “Ma perché Luigi Di Maio ha fatto questa affermazione? Per due motivi: il primo è che il tagliare le pensioni d’oro è un argomento che fa presa, il secondo è per la promessa di riportare l’età pensionabile a prima della legge Fornero. Un argomento su cui molti giocano la partita elettorale, ma su cui nessuno fa i conti in maniera corretta”, si legge ancora. La conclusione di Democratica è quindi senza appello: “Governare implica serietà, anche nelle promesse, ma questa sembra mancare al partito di Grillo”.

LA FURLAN RICORDA AL GOVERNO GLI IMPEGNI

La segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan ha avuto in queste ore parole di apprezzamento per l’operato del Governo in fatto di riforma delle pensioni ed in particolare sull’allargamento della platea di beneficiare dell’Ape sociale. La Furlan ha inoltre parlato della situazione dei lavoratori agricoli ricordando al Governo la necessità di varare le due commissioni previste dall’accordo: “Credo che sia stato anche molto importante per gli operai agricoli aver chiarito che basteranno per loro 156 giorni lavorativi pari ad un anno delle altre categorie per ottenere l’ape sociale. Naturalmente il lavoro ed il confronto con il Governo va avanti e non è terminato. Devono partire le due commissioni che sono previste dall’ accordo: quella per verificare la reale aspettativa di vita per ogni mestiere e per ogni lavoro ed anche quella che finalmente anche nel nostro paese distinguerà la previdenza dall’ assistenza”.

