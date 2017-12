RIFORMA PENSIONI/ Opzione donna, in tv si parla della proroga (ultime notizie)

Riforma pensioni, ultimissime. Opzione donna, in tv si parla della proroga. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 dicembre

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 16.31 Lorenzo Torrisi

OPZIONE DONNA, CONTINUA LA RICHIESTA DI PROROGA

Nella puntata di “Dalla vostra parte” trasmessa ieri su Rete 4 si è parlato dello sciopero della fame a rotazione messo in atto dal Movimento Opzione donna per chiedere la proroga del regime sperimentale di accesso alla quiescenza introdotto nel 2004. Maurizio Belpietro ha avuto come ospite in collegamento Claudia, una delle appartenenti al Movimento, che pur avendo versato 37 anni di contributi dovrebbe aspettare i 67 anni di età per poter accedere alla pensione. Essendo disoccupata, per lei attendere 8 anni è davvero troppo. Così come per altre donne, che non avendo altro sostegno economico non sanno come potersi mantenere. Le loro istanze hanno trovato d’accordo Riccardo Puglisi e Rosario Trefiletti, anch’essi ospiti della trasmissione. Il Presidente di Federconsumatori ha voluto ricordare che con Opzione donna lo Stato risparmierebbe, dato che le donne che vi accedono hanno un ricalcolo contributivo pieno del loro assegno.

SALLUSTI CONTRO DI MAIO

Le dichiarazioni di Luigi Di Maio su un taglio delle pensioni d’oro da cui ricavare 12 miliardi di euro in più anni non sono state affatto gradite da Alessandro Sallusti, che annuncia battaglia. “Sappia che mi batterò perché ciò non avvenga perché quei soldi sono miei e me li sono guadagnati fino all'ultimo centesimo”, scrive il direttore del Giornale, dando del ladro al candidato Premier del Movimento 5 Stelle. “Ruba a me ma al di là degli annunci roboanti e moralisti, si è tenuti stretti tutti i suoi privilegi di membro della casta: stipendio, liquidazione (che a giorni prenderà) e vitalizio”, scrive Sallusti rivolgendosi direttamente a Di Maio. Per il giornalista quanto vorrebbe fare il vicepresidente della Camera ricorda un furto con scasso, “e lei, come tutti i rapinatori, lo fa con leggerezza perché non ha mai conosciuto la fatica e la durezza del mondo del lavoro”, aggiunge Sallusti rivolto ancora a Di Maio.

FIANO CONTRO M5S

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Luigi Di Maio relative a un intervento sulle pensioni d’oro per finanziare la cancellazione in 5 anni della Legge Fornero. Dopo che il candidato Premier del Movimento 5 Stelle si è anche espresso sull’euro, Emanuele Fiano ha fatto notare che la vita di Di Maio “oramai è tutta una precisazione. O una correzione di rotta. Ieri gli hanno fatto rimangiare le fesserie sulle pensioni oggi, quasi in tempo reale, il suo sfondone sull’uscita dall’Euro e sul referendum”. Il deputato del Pd, secondo quanto riporta Adnkronos, si è quindi chiesto “quale credibilità ha chi non sa nulla del funzionamento del suo Paese e del suo ordinamento? Quale affidabilità? Il valore delle sue parole è pari a zero, le sue promesse non hanno valore che per qualche ora. I 5 Stelle dicono tutto e il contrario di tutto. È un problema serio e capiamo ancora meglio perché i 5 Stelle si oppongano a una legge sulle fake news”.

IL SOSTEGNO DEI PENSIONATI A FIGLI E NIPOTI

Nel mese di novembre Federmanager ha svolto un’indagine per conoscere la situazione dei manager pensionati, dalla quale emerge che nel 72% dei casi con il loro assegno aiutano a sostenere il welfare di figli e nipoti. “Esiste un chiaro nesso tra il ruolo di sostegno del welfare familiare svolto dai nostri colleghi in pensione e la richiesta di politiche che guardano all’occupazione, al rilancio economico. I nostri manager ci segnalano la realtà di un Paese che stenta a dare le risposte di welfare e che sta crescendo a ritmi ancora troppo lenti. Dietro c’è certamente l’urgenza di dare alle generazioni più giovani maggiori chance di benessere e di lavoro. Se vogliamo che questo Paese regga, dobbiamo difendere il patto tra le generazioni”, sono le parole riportate da Adnkronos del Presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla.

NUOVA INIZIATIVA CONTRO LA LEGGE FORNERO

“Questo Governo non ha fatto nessuna riforma delle pensioni!” è il giudizio di Luciano Cecchin, uno dei fondatori del gruppo Facebook 41xtutti lavoratori uniti, che si batte perché venga approvata la Quota 41, che consentirebbe di accedere alla pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. Intervistato da money.it, spiega che l’esecutivo non solo non ha fatto nulla rispetto alle richieste su Quota 41, ma nemmeno per gli esodati, per Opzione donna e per i giovani. “La legge Fornero è viva e attiva più che mai! I maggiori contributi versati da chi è stato costretto al lavoro dalle riforme pensionistiche e i risparmi derivanti dalle pensioni più povere erogate dall”Inps, sono stati tolti ai lavoratori per dirottarli a banche, imprese e cooperative per un ammontare complessivo secondo il Mef di oltre 40 miliardi per il periodo 2015-2019. Solo quest’anno sono stati spesi 25 miliardi di euro per salvare le banche, mentre le risorse aggiuntive per le pensioni previste per i prossimi 3 anni non superano complessivamente i 2 miliardi”, spiega Cecchin.

A suo modo di vedere è certo positivo il riconoscimento che è stato dato ai lavori gravosi, che vengono esentati dall’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita, ma è “completamente sbagliata l’impostazione. Dopo 40-41 anni di lavoro qualsiasi lavoratore è usurato”. Cecchin annuncia anche che con il suo gruppo sta mettendo a punto un disegno di legge a iniziativa popolare da sottoporre al Parlamento che nascerà dopo le elezioni per cancellare la Legge Fornero e tornare al sistema retributivo.

I DATI "SBALLATI" SULLE PENSIONI

Dalle pagine del Corriere della Sera, Alberto Brambilla evidenzia come in Italia si parli molto di pensioni, ma che spesso lo si fa partendo da numeri sbagliati. Il Presidente del Centro studi di Itinerari previdenziali ricorda che “la spesa per le pensioni nel 2016, sulla rigorosa base dei bilanci Inps, è pari a circa 218 miliardi mentre i contributi sono pari a 197 miliardi. Già questo basterebbe per dire che il deficit non è di 87 miliardi ma di 21”. Tuttavia se si togliessero integrazioni al minimo, le maggiorazioni sociali e la quota assistenziale per i dipendenti pubblici, la spesa scenderebbe sotto i 208 miliardi. Inoltre, considerando le imposte versate dai pensionati, il vero esborso è di poco superiore ai 150 miliardi. Dunque il vero problema non è la spesa previdenziale, ma quella assistenziale. Numeri che devono far riflettere, visto che poi le istituzioni sovranazionali bacchettano sempre l’Italia sulla sua spesa pensionistica.

