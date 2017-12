RIFORMA PENSIONI 2017/ Ghiselli (Cgil): vertenza andrà avanti (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 2 dicembre. Le parole di Roberto Ghiselli sulla mobilitazione della Cgil. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

02 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

GHISELLI: VERTENZA ANDRÀ AVANTI

È tutto pronto per la giornata di mobilitazione odierna della Cgil e Roberto Ghiselli, ospite della redazione di Rassegna Sindacale, ha ribadito come nell’emendamento alla Legge di bilancio presentato dal Governo sulle pensioni ci siano di fatto “solo due piccoli interventi, ma per noi del tutto insoddisfacenti”, ovvero quello relativo alle 15 categorie di lavoratori che saranno esentati dall’aumento dei requisiti pensionistici e quello per la parificazione fiscale tra pubblico e privato per quel che concerne la previdenza complementare. Il Segretario confederale della Cgil ha quindi evidenziato che “sui giovani non c’è assolutamente nulla. Non è rimasto neanche il timido abbassamento dall’1,5 all’1,2 per cento della soglia - rispetto all’assegno sociale - per andare in pensione. Traducendo: oggi, se non hai una pensione maturata di almeno 670 euro circa, non vai in pensione a 66 anni e 7 mesi, ma vai a 70 anni e 7 mesi”.

Il sindacalista, per quel che concerne gli interventi a favore delle donne, parla di “finzione nell’emendamento: le donne che sono già ‘dentro’ l'Ape sociale hanno diritto a uno sconto per ogni figlio. Non 30 anni di contributi, ma 29 con un figlio, 28 con due. Stimano che questa misura coinvolga circa 4.000 donne, noi però ne contiamo al massimo 1.500. In ogni caso, questa misura minima non la si può certo spacciare per un riconoscimento del lavoro di cura delle donne italiane che, ricordo, dal 1° gennaio 2019 andranno in pensione alla stessa età degli uomini”. Ghiselli ha quindi spiegato che la vertenza sulle pensioni andrà avanti anche dopo la Legge di bilancio: “Chiederemo dunque a chi compete nelle prossime elezioni cosa pensa delle nostre proposte e come intende agire”.

CAMUSSO: SERVONO ANCORA RISPOSTE SULLE PENSIONI

Chiudendo gli Stati generali della Cgil Lombardia, Susanna Camusso ha parlato della mobilitazione di domani. “Saremo in tanti per dire che così non va, che sulle pensioni sono necessarie risposte che garantiscano ai giovani un lavoro e una pensione dignitosi, alle donne il riconoscimento del lavoro di cura, al sistema previdenziale una maggior equità. E che servono politiche economiche che rilancino investimenti e sviluppo, per dare un futuro diverso al Paese”, ha detto la Segretaria generale della Cgil. Secondo quanto riporta il sito di Rassegna sindacale, Camusso ha voluto chiarire che la mobilitazione “non è la premessa, come qualcuno ha insinuato, allo schieramento con chissà quale forza politica”, ma si tratta di “una vertenza che parla del diritto dei giovani e delle donne di andare in pensione. La risposta che il sentiero è troppo stretto vuol dire condannare i giovani alla certezza di un futuro di povertà”.

LE FAKE NEWS SULLA SPESA PENSIONISTICA

Sul sito di Michele Santoro è stato pubblicato un articolo di Gianni Dragoni dedicato alle pensioni. In particolare ai dati sulla spesa pensionistica, visto che negli ultimi giorni sono stati ancora al centro di dichiarazioni e analisi giornalistiche, come quella di Federico Fubini sul Corriere della Sera. Dragoni ha dapprima ricordato i dati di Itinerari previdenziali, secondo cui, considerando anche le imposte che gravano sulle pensioni, c’è un saldo positivo tra i contributi versati e gli assegni erogati. Il problema è che “una buona fetta della spesa dell’Inps se ne va per l’assistenza, come assegni d’invalidità, integrazioni alle pensioni più deboli, ammortizzatori sociali, anche il bonus bebè”. “Smettiamo di fare confusione e di dire che lo squilibrio nel bilancio dello Stato è colpa delle pensioni. Questa è la fake news”, scrive Dragoni, ricordando come il problema sia il finanziamento della spesa sociale, risolvibile con un’imposta patrimoniale.

© Riproduzione Riservata.