CONTRATTI STATALI/ Bozza rinnovo Pa all’Aran: tutti i nodi aperti (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 20 dicembre 2017: bozza rinnovo Pa all'Aran, tutti i nodi aperti sull'aumento degli stipendi Pa e la lotta all'assenteismo

20 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro PA Marianna Madia (LaPresse)

Nella mattinata di oggi è previsto il nuovo tavolo Aran-sindacati per il rinnovo dei contratti statali, con la nuova bozza in mano all’ente che gestisce le trattative per conto della Pubblica Amministrazione, pronta ad essere presentata ai sindacati con tutti i nodi spinosi ancora completamente aperti. Sono in tutto 95 cartelle con annesse tabelle retributive allegate: il punto centrale sono ovviamente gli aumenti da 85 euro per tutti i lavoratori statali, ma in pista ci sono anche tutte le regole sul licenziamento, i permessi, la lotta all’assenteismo e la conservazione dei bonus Irpef. «Sotto l’aspetto dell’aumento di stipendio le ultime indicazioni», che emergono dalla bozza di contratto visionata dall’Ansa, «riguardano un bonus relativo ai redditi più bassi: distribuito secondo criteri di equità a chi soffrirà di più le misure della nuova dinamica salariale, con particolare riguardo alle conseguenze che lo scatto stipendiale avrà sul bonus degli 80 euro». Il meccanismo di aumento resta ancora confuso visto che per molti rappresentanti sindacali non ci sarebbero le coperture per garantire quel tipo di aumento stipendio considerato l’elemento “minimo” sotto il quale è impossibile andare, visto che contraddirebbe l’accordo firmato lo scorso 30 novembre 2016. La partita è aperta e l’intenzione dell’Aran è quella di arrivare alla firma ultimata prima di Natale, almeno per quanto riguarda il comparto centrale della Pa, fungendo come una sorta di apripista delle più complesse “partite” da giocare su Scuola e Sanità.

LOTTA ALL’ASSENTEISMO: RIDUZIONI PREMI A TUTTO L’UFFICIO

Secondo quanto riporta l’Ansa in un’altra anticipazione della bozza-contratto degli statali, sul fronte della lotta serrata all’assenteismo nella Pubblica Amministrazione emerge un fatto non proprio marginale: «correttivi e significative riduzioni delle risorse a titolo di premio non solo per il singolo ma a tutto l'ufficio a cui appartiene», è la misura pensata per disincentivare gli elevati tassi di assenza del personale previste col nuovo contratto rinnovato (domani il vertice forse decisivo in Aran, ndr). «Sarà un organismo ad hoc a proporre le contromosse in caso siano rilevate assenze medie sopra i tassi di riferimento, o siano osservate concentrazioni in date particolari», riporta la bozza della firma proposta da Aran alle principali sigle nazionali sindacali, protagoniste del tavolo di mercoledì. La lotta all’assenteismo e ai cosiddetti “furbetti del cartellino” prosegue dopo le promesse e le novità nella riforma Pa del ministro Madia: ora il nodo forte, quello degli aumenti, che deve ad ogni modo essere risolto almeno per il comparto centrale, come forma di “apripista” e accelerazione per gli altri settori decisivi come Sanità e Scuola.

© Riproduzione Riservata.