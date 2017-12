RIFORMA PENSIONI 2017/ Cida chiede incontro a Renzi (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 20 dicembre. Giorgio Ambrogioni scrive a Renzi e chiede un incontro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

20 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

AMBROGIONI (CIDA) SCRIVE A RENZI

Giorgio Ambrogioni ha deciso di scrivere una lettera a Matteo Renzi. L’obiettivo del Presidente della Cida, come viene riportato da Adnkronos, è quello di incontrare il Segretario del Partito democratico per parlare di previdenza e delle tante “fake news” che vengono diffuse a proposito delle pensioni d’oro. “Ho scritto al leader del Pd e mi auguro di incontrarlo per esprimergli apprezzamento per la recente presa di posizione in tema di ‘pensioni d’oro’. Siamo abituati a essere fatti oggetto di attacchi pregiudiziali e gratuiti, ma ormai si è arrivati a escalation mai viste, a minacce concrete espresse da autorevoli e ambiziosi esponenti di partiti rappresentati in Parlamento. Confidiamo che oltre a Renzi altri leader politici intervengano sulla delicata questione previdenziale senza strappi e con la necessaria competenza”, ha fatto sapere Ambrogioni.

Il quale ha voluto ricordare come è intollerabile per i dirigenti e le alte professionalità essere additati come una categoria di privilegiati, dato che dietro alla pensione percepita ci sono molti anni di studio e di lavoro. “In realtà manager e quadri da anni stanno subendo pesanti penalizzazioni sulle loro pensioni, sotto forma di ripetuti contributi di solidarietà, blocchi perequativi, sentenze discutibili”, ha messo quindi in evidenza il Presidente della Cida, secondo cui questa situazione non solo mette in discussione la certezza del diritto e crea disagio sulle aspettative di chi ha lavorato per anni con elevati livelli di professionalità, ma “fomenta un sentimento di conflitto sociale fra le diverse generazioni”.

SALLUSTI CONTRO DI MAIO

Le dichiarazioni di Luigi Di Maio su un taglio delle pensioni d’oro da cui ricavare 12 miliardi di euro in più anni non sono state affatto gradite da Alessandro Sallusti, che annuncia battaglia. “Sappia che mi batterò perché ciò non avvenga perché quei soldi sono miei e me li sono guadagnati fino all'ultimo centesimo”, scrive il direttore del Giornale, dando del ladro al candidato Premier del Movimento 5 Stelle. “Ruba a me ma al di là degli annunci roboanti e moralisti, si è tenuti stretti tutti i suoi privilegi di membro della casta: stipendio, liquidazione (che a giorni prenderà) e vitalizio”, scrive Sallusti rivolgendosi direttamente a Di Maio. Per il giornalista quanto vorrebbe fare il vicepresidente della Camera ricorda un furto con scasso, “e lei, come tutti i rapinatori, lo fa con leggerezza perché non ha mai conosciuto la fatica e la durezza del mondo del lavoro”, aggiunge Sallusti rivolto ancora a Di Maio.

FIANO CONTRO M5S

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Luigi Di Maio relative a un intervento sulle pensioni d’oro per finanziare la cancellazione in 5 anni della Legge Fornero. Dopo che il candidato Premier del Movimento 5 Stelle si è anche espresso sull’euro, Emanuele Fiano ha fatto notare che la vita di Di Maio “oramai è tutta una precisazione. O una correzione di rotta. Ieri gli hanno fatto rimangiare le fesserie sulle pensioni oggi, quasi in tempo reale, il suo sfondone sull’uscita dall’Euro e sul referendum”. Il deputato del Pd, secondo quanto riporta Adnkronos, si è quindi chiesto “quale credibilità ha chi non sa nulla del funzionamento del suo Paese e del suo ordinamento? Quale affidabilità? Il valore delle sue parole è pari a zero, le sue promesse non hanno valore che per qualche ora. I 5 Stelle dicono tutto e il contrario di tutto. È un problema serio e capiamo ancora meglio perché i 5 Stelle si oppongano a una legge sulle fake news”.

