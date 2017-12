RIFORMA PENSIONI 2017/ Nuovo scontro Berlusconi-Di Maio (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 21 dicembre. Scontro a distanza tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

21 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

NUOVO SCONTRO BERLUSCONI-DI MAIO

Silvio Berlusconi va all’attacco del Movimento 5 Stelle, criticando aspramente l’ipotesi di intervenire sulle pensioni sopra i 2.500 euro al mese. “Chi vive con quei soldi non è un milionario, metterci sopra le mani è un esproprio che va a colpire il ceto medio”, ha detto l’ex Premier in un videomessaggio su Facebook. “Dopo la stangata fiscale, il blocco delle infrastrutture, l'impossibile referendum sull'euro, ora ci annunciano che vogliono anche tagliare le pensioni”, aggiunge Berlusconi, spiegando che forse i pentastellati “non sanno, non avendo mai lavorato, che la pensione non è un regalo dello Stato, ma sono soldi che ciascun lavoratore ha affidato allo Stato e che da anziano si vede restituire sotto forma di pensione”. Quindi il Presidente di Forza Italia ha ribadito la volontà di alzare le pensioni minime a mille euro e di “adeguare le altre al costo della vita”.

Non c’è voluto molto per vedere una replica da parte di Luigi Di Maio, che dal suo account Twitter ha scritto: "Berlusconi e il suo partito hanno votato la riforma Fornero, una sciagura per i pensionati italiani. Noi vogliamo mettere un tetto alle pensioni d'oro da 5000 euro netti in su. L'ho ripetuto più volte perché tutti capissero. Berlusconi o mente o ormai ha perso colpi”. Ciò nonostante l’ex Cavaliere è tornato a insistere nelle sue critiche ai pentastellati. Intervenendo a Radio 105, infatti, ha detto: “Rimango in politica per responsabilità verso gli italiani. I 5 Stelle distruggerebbero il ceto medio con una tassazione insostenibile e taglierebbero anche le pensioni dignitose”.

DI BATTISTA: TETTO ALLE PENSIONI SOPRA I 5.000 EURO

Ospite di Giovanni Floris a diMartedì, Alessandro Di Battista ha parlato dell’intervento che il Movimento 5 Stelle intende realizzare sulle pensioni d’oro. Nel farlo ha evidenziato come tutti siano attenti ad analizzare nel minimo dettaglio le parole di Di Maio in questa campagna elettorale, mentre Silvio Berlusconi può tranquillamente dire quello che vuole senza che nessuno gli chieda chiarimenti. Il pentastellato ha quindi spiegato che l’idea è quello di mettere un tetto alle pensioni sopra i 5.000 euro netti, in modo da avere delle risorse con cui aumentare le minime, visto che ci sono pensionati che percepiscono assegni sotto la soglia di povertà. “Per noi la povertà va abolita e va aumentata complessivamente la qualità di vita”, ha detto Di Battista, aggiungendo che Berlusconi teme il Movimento 5 Stelle perché “con una legge anti-corruzione gli svuotiamo il partito”.

